  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гвардиол интересен «Реалу». «Ман Сити» предлагает защитнику новый контракт (Jutarnji List)
6

Гвардиол интересен «Реалу». «Ман Сити» предлагает защитнику новый контракт (Jutarnji List)

«Реал» был бы не прочь подписать Гвардиола.

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Йошко Гвардиолом.

Действующее соглашение рассчитано до 2028 года. По данным Jutarnji List, «горожане» уже предложили заключить новый договор – сроком до 2033-го, по некоторым данным.

В то же время интерес к защитнику давно проявляет «Реал». Утверждается, что в свое время еще Лука Модрич рекомендовал мадридцам приобрести его соотечественника.

В этом сезоне Гвардиол провел 16 игр в АПЛ и забил два гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23890 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Jutarnji List
logoЙошко Гвардиол
logoвозможные трансферы
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoпремьер-лига Англия
logoЛука Модрич
logoЛа Лига
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
В Мадрид Гвардиола!
В Сити итак минус Стоунз, вечно больной Диаш. Если ещё и Гвардиола продать, то вообще пиши пропало. Надо продлевать.
Гвардиол интересный субъект, но за него заломят огромную цену. Не думаю, что переход возможен.
Будем называть теперь Реал Мадрид Гвардиола
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Реал» может потребовать более 80 млн евро за Тчуамени – хавбек интересен «МЮ». Орельен счастлив в «Мадриде» (Бен Джейкобс)
22 апреля, 12:23
«Реал» по-прежнему не планирует подписывать Родри, несмотря на слова хабвека о готовности играть за клуб. У мадридцев другие цели на эту позицию (As)
27 марта, 09:31
«Реал» хочет подписать крайнего и центрального защитников, опорника и плеймейкера, правого вингера и центрфорварда. Витинья – главная цель на лето, Холанд – «далекая мечта» (Cadena SER)
13 марта, 17:19
Рекомендуем
Главные новости
В «Реале» токсичная атмосфера после смены тренера: часть игроков предпочитали Алонсо, другие поддерживают Арбелоа (El Mundo)
6 минут назад
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
27 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
46 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
сегодня, 02:45
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем