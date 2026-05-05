Гвардиол интересен «Реалу». «Ман Сити» предлагает защитнику новый контракт (Jutarnji List)

«Реал» был бы не прочь подписать Гвардиола.

«Манчестер Сити » хочет продлить контракт с Йошко Гвардиолом .

Действующее соглашение рассчитано до 2028 года. По данным Jutarnji List, «горожане» уже предложили заключить новый договор – сроком до 2033-го, по некоторым данным.

В то же время интерес к защитнику давно проявляет «Реал ». Утверждается, что в свое время еще Лука Модрич рекомендовал мадридцам приобрести его соотечественника.

В этом сезоне Гвардиол провел 16 игр в АПЛ и забил два гола.