Гвардиол интересен «Реалу». «Ман Сити» предлагает защитнику новый контракт (Jutarnji List)
«Реал» был бы не прочь подписать Гвардиола.
«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Йошко Гвардиолом.
Действующее соглашение рассчитано до 2028 года. По данным Jutarnji List, «горожане» уже предложили заключить новый договор – сроком до 2033-го, по некоторым данным.
В то же время интерес к защитнику давно проявляет «Реал». Утверждается, что в свое время еще Лука Модрич рекомендовал мадридцам приобрести его соотечественника.
В этом сезоне Гвардиол провел 16 игр в АПЛ и забил два гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Jutarnji List
В Мадрид Гвардиола!
В Сити итак минус Стоунз, вечно больной Диаш. Если ещё и Гвардиола продать, то вообще пиши пропало. Надо продлевать.
Гвардиол интересный субъект, но за него заломят огромную цену. Не думаю, что переход возможен.
Будем называть теперь Реал Мадрид Гвардиола
