Гуренко о тренере для «Локо»: «Игнашевич, Евсеев, Лоськов – тот, для кого клуб не пустой звук. Галактионов не добился максимальных результатов»
Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался за назначение кого-то из экс-игроков клуба в случае ухода Михаила Галактионова с поста главного тренера.
«Галактионов не добился максимальных результатов с «Локомотивом». Из года в год команда хорошо играет в атаке, но у нее есть проблемы в обороне. Но у руководства наверняка есть своя кандидатура на случай ухода Галактионова.
Мне бы хотелось видеть у руля команды кого-то, кто знает традиции клуба. Например, Игнашевич, но он давно там не был, Вадим Евсеев или Дмитрий Лоськов, который давно в клубе.
Хочется видеть того, для кого «Локомотив» не пустой звук. Главным тренером должен быть человек с хорошим штабом, который умеет выстраивать работу», – сказал Гуренко.
«Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»
Как тренирует Евсеев - вообще сложно понять. Возможно, лучше, чем излагает свои мысли. Но в качестве ГТ Локомотива хочется видеть человека, умеющего грамотно говорить. Игнашевич как раз такой, он умный мужик, интересно слушать, и как тренер наверное неплохой и перспективный. Но он давно никакого отношения к Локомотиву не имеет. Было бы интересно посмотреть на него во главе его уже более родного ЦСКА.
Для Галактионова Локомотив точно не чужой клуб, пусть и не играл за него никогда как футболист. Так что из всех возможных вариантов - лучше всего тот, что есть сейчас. Пусть работает дальше. Тем более в штабе у него как раз люди из Локомотива.
Насмотрелись на Балтику и теперь все хотят тренера, который выиграет чемпионат любым составом. Кстати про состав - Локо бы подумать о том что у них пол состава на чемоданах. Батраков летом уедет, Воробьёв тоже, Карпукас под вопросом. И это только то что мгновенно в голове всплывает.