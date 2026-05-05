Гуренко о тренере для «Локо»: «Игнашевич, Евсеев, Лоськов – тот, для кого клуб не пустой звук. Галактионов не добился максимальных результатов»

Гуренко о тренере для «Локомотива»: Игнашевич, Евсеев или Лоськов.

Бывший футболист «Локомотива » Сергей Гуренко высказался за назначение кого-то из экс-игроков клуба в случае ухода Михаила Галактионова с поста главного тренера.

«Галактионов не добился максимальных результатов с «Локомотивом». Из года в год команда хорошо играет в атаке, но у нее есть проблемы в обороне. Но у руководства наверняка есть своя кандидатура на случай ухода Галактионова.

Мне бы хотелось видеть у руля команды кого-то, кто знает традиции клуба. Например, Игнашевич , но он давно там не был, Вадим Евсеев или Дмитрий Лоськов , который давно в клубе.

Хочется видеть того, для кого «Локомотив» не пустой звук. Главным тренером должен быть человек с хорошим штабом, который умеет выстраивать работу», – сказал Гуренко.

«Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»