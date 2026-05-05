  Гуренко о тренере для «Локо»: «Игнашевич, Евсеев, Лоськов – тот, для кого клуб не пустой звук. Галактионов не добился максимальных результатов»
Гуренко о тренере для «Локо»: «Игнашевич, Евсеев, Лоськов – тот, для кого клуб не пустой звук. Галактионов не добился максимальных результатов»

Бывший футболист «Локомотива» Сергей Гуренко высказался за назначение кого-то из экс-игроков клуба в случае ухода Михаила Галактионова с поста главного тренера.

«Галактионов не добился максимальных результатов с «Локомотивом». Из года в год команда хорошо играет в атаке, но у нее есть проблемы в обороне. Но у руководства наверняка есть своя кандидатура на случай ухода Галактионова.

Мне бы хотелось видеть у руля команды кого-то, кто знает традиции клуба. Например, Игнашевич, но он давно там не был, Вадим Евсеев или Дмитрий Лоськов, который давно в клубе.

Хочется видеть того, для кого «Локомотив» не пустой звук. Главным тренером должен быть человек с хорошим штабом, который умеет выстраивать работу», – сказал Гуренко.

«Локо» о слухах про Галактионова в ЦСКА: «Тренер лично это опроверг, но новости продолжили выходить. У него договор на три года. Команда борется за тройку, и ей как никогда нужна поддержка»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: Metaratings.ru
Ролан Гусев например не чужой для Динамо и какой у него результат??
Для ДИНАМО Гусев, по сути, чужой. Он играл в ЦСКА . К ДИНАМО не имеет никакого отношения!
Лучше чем у Карпина в Динамо. ))
Лоськов, как и Пашинин отказывались быть главными, Пашинину в свое время предлагали, по Лоськову тоже была такая инфа. Евсеев средний тренер с одинаковой тактикой "бицца-бороцца" во всех своих командах и с большим ЧСВ. По Игнашевичу даже говорить ничего не буду, это просто смешно. Если его назначат главным в Локомотив, то он с первых секунд и двух ног влетит топ-3 "любимых" персон болельщиков Локо и займет место рядом со Смородской и Кикнадзе.
Ради прессух хотел бы увидеть Евсеева в Локо))
А я вот не хотел бы видеть такой трэш-спич. Это как послематчевые интервью Рахимова после поражений, только х3.
Ага, особенно Игнашевич, к коням точно не за пустой звук ушел)
Лоськова сложно представить ГТ, немного не тот склад личности. Он многому может научить персонально, его вклад в развитие Батракова достаточно весом. Ему бы больше подошло заниматься селекцией или развитием молодёжи, на мой взгляд. В любом случае он должен быть в Локомотиве, как знаковая фигура.
Как тренирует Евсеев - вообще сложно понять. Возможно, лучше, чем излагает свои мысли. Но в качестве ГТ Локомотива хочется видеть человека, умеющего грамотно говорить. Игнашевич как раз такой, он умный мужик, интересно слушать, и как тренер наверное неплохой и перспективный. Но он давно никакого отношения к Локомотиву не имеет. Было бы интересно посмотреть на него во главе его уже более родного ЦСКА.
Для Галактионова Локомотив точно не чужой клуб, пусть и не играл за него никогда как футболист. Так что из всех возможных вариантов - лучше всего тот, что есть сейчас. Пусть работает дальше. Тем более в штабе у него как раз люди из Локомотива.
Махал Махалыч ничего не выиграл, а что выиграли эти товарищи?
Как футболисты много чего выиграли, как тренеры - ничего.
Ну, Галактионов не так уж плох, раз в тройке находимся. К чему эти разговоры? Все равно нет никого кто может реально улучшить здесь и сейчас.
У Локо состав место на пятое +-, чё все от Михалыча хотят? Чтобы он чемпионат выиграл не имея Кордобы, Мойзеса, и прочих в составе?
Насмотрелись на Балтику и теперь все хотят тренера, который выиграет чемпионат любым составом. Кстати про состав - Локо бы подумать о том что у них пол состава на чемоданах. Батраков летом уедет, Воробьёв тоже, Карпукас под вопросом. И это только то что мгновенно в голове всплывает.
Ну по перечисленным игрокам ещё не понятно, а вот на Пруцева 100% нет денег
Осенью Газзаев освободится. ))
Давайте Евсеева, будет огонь 🔥
С такими вложениемя 3 место это прям наверно максимум. ЦСКА с бюджетом и лички может отличные давать во обще провалился полностью. Первая часть сезона тоже было не на отлично
