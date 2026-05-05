  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Игроки «Челси» лишатся бонуса в 20% к зарплате при невыходе в ЛЧ. Лондонцы уже не попадут в топ-5 в АПЛ, единственный шанс – победа «Астон Виллы» в ЛЕ и 6-е место
19

Игроки «Челси» лишатся бонуса в 20% к зарплате при невыходе в ЛЧ. Лондонцы уже не попадут в топ-5 в АПЛ, единственный шанс – победа «Астон Виллы» в ЛЕ и 6-е место

Игроки «Челси» лишатся большого бонуса к зарплате, если не попадут в ЛЧ.

Футболисты «Челси» рискуют потерять солидный бонус по итогам сезона, положенный команде за выход в Лигу чемпионов.

Лондонский клуб проиграл шесть матчей подряд в АПЛ, занимает 9-е место в таблице и уже лишился шансов попасть в топ-5. Первые пять команд чемпионата Англии квалифицируются в ЛЧ-2026/27.

Единственный шанс для «Челси» попасть в главный еврокубок – занять шестое место и надеяться на победу «Астон Виллы» в Лиге Европы. Лондонцы сейчас отстают от занимающего шестое место «Борнмута» на четыре очка за три тура до конца сезона в Премьер-лиге. При этом «синим» еще предстоит сыграть на выезде с «Ливерпулем», дома с «Тоттенхэмом» и в гостях с «Сандерлендом».

По данным The Telegraph, попадание в Лигу чемпионов гарантирует игрокам бонус к зарплате примерно в 20 процентов. Без ЛЧ футболисты не получат этот бонус. Таким образом, игрок, зарабатывающий 100 000 фунтов в неделю, не получит в следующем сезоне примерно 1 млн фунтов.

«Это безумие, если кто-то из игроков уже бросил работать, потому что это вредит им самим. У футболистов «Челси» нет гарантированных высоких базовых зарплат, как у некоторых других топ-клубов, и они получают большие бонусы за участие в Лиге чемпионов. Поэтому неучастие в ЛЧ равносильно отказу от денег», – рассказал источник.

При этом ранее сообщалось, что у некоторых игроков в контрактах был прописан годичный период, защищающий их от немедленной потери бонусов.

Кто выиграет Лигу чемпионов: «ПСЖ» или «Арсенал»?23810 голосов
ПСЖПСЖ
АрсеналАрсенал
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: The Telegraph
logoЧелси
logoЛига чемпионов УЕФА
logoденьги
logoАстон Вилла
бизнес
logoЛига Европы УЕФА
logoБорнмут
logoпремьер-лига Англия
19 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Они за свою игру еще и какую-то зп получают…
после такого перформанса как против фореста - боюсь и поезд с 6ым местом уже ушел
Ответ DolJun
после такого перформанса как против фореста - боюсь и поезд с 6ым местом уже ушел
Даже если вдруг окажется 7 и 8 место в лч, то они и это бы просрали
Ответ DolJun
после такого перформанса как против фореста - боюсь и поезд с 6ым местом уже ушел
Долж, а ты расскажешь, пожалуйста, в чем твой резон топить за победу Арсенала в ЛЧ, если это не дает никаких путевок челсам?
За такую игру Челси в Чемпионшип отправлять надо, а не на ЛЧ надеяться. Возможно, в следующем сезоне они будут на месте Тоттенхэма.
2 гола за 2 месяца, удержаться в десятке будет уже чудом, учитывая плотность в середине
Руководству бы и себя премий лишить, они виноваты в этом не меньше футболистов
им еще и платят?
Думаю, когда большинство игроков на чемоданах и при первом звонке Переса или ПСЖ побегут покупать билеты, им особенно роли не играют эти проценты.
Надо было в контракте прописать,что футболист получает только 25% от суммы, если не выполняются условия контракта, то есть невыход в лигу чемпионов. Это был бы реальный стимул
Ответ chelsea4ever
Надо было в контракте прописать,что футболист получает только 25% от суммы, если не выполняются условия контракта, то есть невыход в лигу чемпионов. Это был бы реальный стимул
Стимул к чему, к неподписанию контракта или к тому, чтобы свалить, если тебе понизят зп?
Надеюсь новым тренером Челси станет росеньорита
Я бы еще резал бы за каждое поражение...
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Зенит» планирует расстаться с Латышонком и дать шанс Москвичеву (Legalbet)
сегодня, 01:29
«Реал» не продаст Вальверде и Тчуамени после драки. В клубе обеспокоены поведением уругвайца как будущего капитана (El Mundo)
вчера, 23:11
«Тчуамени был сторонником Алонсо, а Вальверде – нет. Некоторые игроки считают, что капитаны «Реала» действовали неправильно при Хаби». Журналист Меана о клубе
вчера, 23:07
Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
вчера, 22:48
«Реал» недоволен утечками информации. В клубе «никто никому не доверяет» и считают, что «кто-то заинтересован в причинении вреда» (El Mundo)
вчера, 22:30
Этот футболист выиграл 13 национальных титулов с одним клубом
вчера, 22:00Тесты и игры
Роналду потрогал пенис в ответ на крики «Месси!» фанатов «Аль-Шабаба». Вскоре после этого Криштиану забил
вчера, 21:53Фото
Мостовой не поедет на финал ЛЧ: «А зачем? Спокойно посмотрю дома этот замечательный матч. Будапешт – красивый город, но останусь в Москве»
вчера, 21:49
У Испании будет 5 команд в следующем сезоне ЛЧ. «Барселона», «Реал», «Вильярреал» и «Атлетико» точно примут участие
вчера, 21:40
В финалах еврокубков сыграют три клуба из Англии и по одному из Франции, Германии и Испании
вчера, 21:40
Ко всем новостям
Последние новости
Алаев о ЦСКА: «Удивительно, что вторая часть сезона не получилась. Надеюсь, в следующем году поборются за самые высокие места»
18 минут назад
Губерниев о «Спартаке»: «Карседо рассмотрел потенциал россиян – Литвинов, Зобнин, Дмитриев проводят хороший сезон»
37 минут назад
Глебов о травме в игре со «Спартаком»: «Чувствовал пустоту, будто нет пальца в ноге, поэтому захромал»
51 минуту назад
Первый тренер Сафонова: «Не уверен, что «ПСЖ» вышел бы в финал ЛЧ с другим вратарем. Заслуга Матвея большая»
сегодня, 02:31
«Милан» выставил Нкунку на трансфер и требует 40 млн евро за форварда
сегодня, 02:17
Морено о работе в России: «Никогда не закрываю двери в то место, где мне было хорошо»
сегодня, 01:16
Кордоба о матче с «Динамо» в Кубке: «Создали много моментов, но мяч не хотел залетать в ворота. Хорошо, что получилось выиграть по пенальти»
вчера, 22:57
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
вчера, 22:53
Роналду после 4:2 с «Аль-Шабабом»: «Что за победа! Давайте продолжать в том же духе!»
вчера, 22:39
Хавбек «Динамо» Глебов о вылете из Кубка: «Не сказал бы, что у «Краснодара» были большие моменты, по игре во 2-м тайме мы заслуживали выиграть. Пенальти – это лотерея»
вчера, 22:31
Рекомендуем