Игроки «Челси» лишатся бонуса в 20% к зарплате при невыходе в ЛЧ. Лондонцы уже не попадут в топ-5 в АПЛ, единственный шанс – победа «Астон Виллы» в ЛЕ и 6-е место

Игроки «Челси» лишатся большого бонуса к зарплате, если не попадут в ЛЧ.

Футболисты «Челси» рискуют потерять солидный бонус по итогам сезона, положенный команде за выход в Лигу чемпионов.

Лондонский клуб проиграл шесть матчей подряд в АПЛ , занимает 9-е место в таблице и уже лишился шансов попасть в топ-5. Первые пять команд чемпионата Англии квалифицируются в ЛЧ-2026/27.

Единственный шанс для «Челси» попасть в главный еврокубок – занять шестое место и надеяться на победу «Астон Виллы » в Лиге Европы . Лондонцы сейчас отстают от занимающего шестое место «Борнмута » на четыре очка за три тура до конца сезона в Премьер-лиге. При этом «синим» еще предстоит сыграть на выезде с «Ливерпулем», дома с «Тоттенхэмом» и в гостях с «Сандерлендом».

По данным The Telegraph, попадание в Лигу чемпионов гарантирует игрокам бонус к зарплате примерно в 20 процентов. Без ЛЧ футболисты не получат этот бонус. Таким образом, игрок, зарабатывающий 100 000 фунтов в неделю, не получит в следующем сезоне примерно 1 млн фунтов.

«Это безумие, если кто-то из игроков уже бросил работать, потому что это вредит им самим. У футболистов «Челси » нет гарантированных высоких базовых зарплат, как у некоторых других топ-клубов, и они получают большие бонусы за участие в Лиге чемпионов. Поэтому неучастие в ЛЧ равносильно отказу от денег», – рассказал источник.

При этом ранее сообщалось, что у некоторых игроков в контрактах был прописан годичный период, защищающий их от немедленной потери бонусов.