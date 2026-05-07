У «Динамо» 8 поражений от «Краснодара» при одной ничьей – побед нет с 2023 года
Сегодня команда под руководством Ролана Гусева уступила «быкам» в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первая игра – 0:0, пен. 5:6).
В девяти последних официальных матчах между этими командами бело-голубые потерпели 8 поражений (три из них – по пенальти), еще один раз была зафиксирована ничья.
В последний раз москвичи победили этого соперника 9 августа 2023 года – та игра закончилась со счетом 4:3.
11 мая «Динамо» примет лидирующий в Мир РПЛ «Краснодар» в рамках 29-го тура.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
А ведь можно было просто не кидать Кобелева с составом.
А ведь можно было просто дать Личке 2х топовых центральных защитников.
А ведь можно было просто дать Валере рулить, если уж на него сделали ставку.
Почти про каждого тренера можно было бы так написать, но многочисленных начальников ’’Динамо’’ устраивает яркий свет маяка - им незачем что-то менять.