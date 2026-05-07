У «Динамо» 8 поражений от «Краснодара» при одной ничьей – побед нет с 2023 года

«Динамо» не побеждает «Краснодар» 9 матчей подряд.

«Динамо» не может победить «Краснодар» с 2023 года. 

Сегодня команда под руководством Ролана Гусева уступила «быкам» в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первая игра – 0:0, пен. 5:6). 

В девяти последних официальных матчах между этими командами бело-голубые потерпели 8 поражений (три из них – по пенальти), еще один раз была зафиксирована ничья. 

В последний раз москвичи победили этого соперника 9 августа 2023 года – та игра закончилась со счетом 4:3.

11 мая «Динамо» примет лидирующий в Мир РПЛ «Краснодар» в рамках 29-го тура.

Кто проживает на дне океана?
Ответ Mark Anisimov
Кто проживает на дне океана?
Краснодар - хозяин Динамо
Ответ Mark Anisimov
Кто проживает на дне океана?
Моё любимое днонамо. Это просто уже невозможно терпеть.
Получается последний раз выигрывали при Личке? Пожалуй лучший тренер Динамо в 21 веке.
Ответ Д O Б P Ы Й
Получается последний раз выигрывали при Личке? Пожалуй лучший тренер Динамо в 21 веке.
Да, а при Гусеве Динамо даже уже мстить собиралось (со слов того же Гусева) Краснодару в прошлом году, но мстя не удалась. Видимо в понедельник очередной раз мстюны выйдут на поле, надеюсь чтоб продолжить традиции. Сезон потерян, зачем потеть, но эти выйдут заряженные, им даже деньги Газпрома для мотивации не нужны будут
Ответ Д O Б P Ы Й
Получается последний раз выигрывали при Личке? Пожалуй лучший тренер Динамо в 21 веке.
Силкин был лучшим
учитывая что в кубке была мотивация за счет потенциального выхода в финал, а в чемпионате решать нечего можно ожидать еще одну победу краснодара, как уже все выяснили «месть» динамо не мотивирует
В понедельник будет 9 поражений 1 ничья
А ведь можно было просто приспустить Силкина с небес .
А ведь можно было просто не кидать Кобелева с составом.
А ведь можно было просто дать Личке 2х топовых центральных защитников.
А ведь можно было просто дать Валере рулить, если уж на него сделали ставку.
Почти про каждого тренера можно было бы так написать, но многочисленных начальников ’’Динамо’’ устраивает яркий свет маяка - им незачем что-то менять.
Кто-то не согласится с последним, но по факту ничего бы не потеряли. Все равно не вылетели бы, а на 2-3 сезон боролись бы за чемпионство, учитывая работу пуделя в Ростове. С Личкой вообще смешно, сами себе выстрелили в член буквально, когда его увольняли
Просто Валера тренер формата Венгера или Романцева. Ему нужна полнота всего, начиная от полезных советов о сахаре, заканчивая историями о лабубе. Вообще все должно замыкаться на нем. Кроме управленческих и финансовых вопросов. Как говорил владелец в ’’Ростове’’ - я скорее всех футболистов поменяю, чем Валеру. Поэтому логично, делая ставку на такого тренера - давать ему возможность реализовать себя или не брать его вовсе.
Настоящий ФАРМ.
В Чемпионате то же самое будет. Надежд на Динамо нет никаких.
В понедельник нужна только победа.
На днище надежды нет. Краснодар поздравлять не буду , но на 99% они чемпики
