У «Динамо» 8 поражений от «Краснодара» при одной ничьей – побед нет с 2023 года

«Динамо» не побеждает «Краснодар» 9 матчей подряд.

Сегодня команда под руководством Ролана Гусева уступила «быкам» в серии пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первая игра – 0:0, пен. 5:6).

В девяти последних официальных матчах между этими командами бело-голубые потерпели 8 поражений (три из них – по пенальти), еще один раз была зафиксирована ничья.

В последний раз москвичи победили этого соперника 9 августа 2023 года – та игра закончилась со счетом 4:3.

11 мая «Динамо» примет лидирующий в Мир РПЛ «Краснодар» в рамках 29-го тура.