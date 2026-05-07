У Вальверде черепно-мозговая травма после драки с Тчуамени. Хавбек «Реала» пропустит до 14 дней
Ранее стало известно, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время сегодняшней тренировки «Реала» – уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу. Полузащитнику потребовалось наложить швы, также сообщалось, что после повреждения он испытывал проблемы с памятью.
Утверждалось, что одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб начал дисциплинарное разбирательство в отношении обоих футболистов.
Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что Вальверде уже находится дома, он в хорошем состоянии. Игрок пропустит от 10 до 14 дней в соответствии с рекомендациями для его диагноза.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Ключевые игроки ломаются посреди сезона на ровном месте
Второй сезон без трофеев, казалось бы, акцент будет смещен на другие команды.
Но что мы видим? Они друг другу бьют! Опять весь трафик себе забрали.
Всем плевать на долгожданный выход в финал Арсенала. Всем плевать на потенциальную повторную защиту титула кубка чемпионов ПСЖ (а такое с 92ого года делал лишь Реал).
Всем плевать на супер результативность Баварии.
На ближайшие пару недель все будут лишь об этом говорить. Просто уникумы.
Реалу необязательно что либо выигрывать, можно просто спокойно друг друга месить на тренировках.
2. Белингем кричит судье: да брось ты
3. Винисиус - клоунада с ЗМ, идиотскими танцами и бесконечными жалобами
4. Вальверде после матча ждет соперника, чтобы побить его, а потом и в матче просто сзади бьет его по ногам
5. Реал ТВ, у которого все судьи специально засуживают Реал
И так далее…
Рано или поздно, это должно было чем-то подобным закончиться, просто откровенная безнаказанность уже была местами у игроков, и игроки потеряли связь с реальностью.