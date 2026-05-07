  • У Вальверде черепно-мозговая травма после драки с Тчуамени. Хавбек «Реала» пропустит до 14 дней
Ранее стало известно, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время сегодняшней тренировки «Реала» – уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу. Полузащитнику потребовалось наложить швы, также сообщалось, что после повреждения он испытывал проблемы с памятью.

Утверждалось, что одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб начал дисциплинарное разбирательство в отношении обоих футболистов.

Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что Вальверде уже находится дома, он в хорошем состоянии. Игрок пропустит от 10 до 14 дней в соответствии с рекомендациями для его диагноза.

Драка Вальверде и Тчуамени. Главное

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
У Реала действительно некудышний медштаб.
Ключевые игроки ломаются посреди сезона на ровном месте
Ответ eugenetelichko
У Реала действительно некудышний медштаб. Ключевые игроки ломаются посреди сезона на ровном месте
Да тут никакими академиками медицинских наук не напасешься, если игроки друг другу кабины сносят на тренировках) Тут впору экзорциста вызывать, покуда дедушка Фло не справляется
Ответ eugenetelichko
У Реала действительно некудышний медштаб. Ключевые игроки ломаются посреди сезона на ровном месте
Это же надо так неудачно упасть на руку Тчуамени , здоровья Вальверде
Если он, будучи капитаном команды, затеял такой конфликт со своим партнёром, спокойным и добродушным человеком, и сумел его довести вот до такого, то, боюсь, у Феде была черепно-мозговая травма ещё до всего этого - иначе это сложно объяснить.
Ответ ArnoNeputevy
Если он, будучи капитаном команды, затеял такой конфликт со своим партнёром, спокойным и добродушным человеком, и сумел его довести вот до такого, то, боюсь, у Феде была черепно-мозговая травма ещё до всего этого - иначе это сложно объяснить.
Не забывайте - он же латинос, всё-таки
Ответ ArnoNeputevy
Если он, будучи капитаном команды, затеял такой конфликт со своим партнёром, спокойным и добродушным человеком, и сумел его довести вот до такого, то, боюсь, у Феде была черепно-мозговая травма ещё до всего этого - иначе это сложно объяснить.
Лично знакомы с французом я так понимаю? А то очень похоже на бабулек во дворе, которые удивляются почему их сосед педофил, ведь он такой спокойный и добры всегда был
Сам полез сам и отхватил тот ещё "капитанище"
Ответ Данил Курмангазыев
Сам полез сам и отхватил тот ещё "капитанище"
Комментарий скрыт
Ответ Собутыльник Гаскойна
Комментарий скрыт
Есть на Спортсе разбор. Тчуамени предлагал закрыть тему,а Федя всё выделывался.
А дальше что у них будет в раздевалке? Поножовщина?
Ответ BlackOrchid
А дальше что у них будет в раздевалке? Поножовщина?
Скорее, перестрелка, учитывая цвета участников
Ответ BlackOrchid
А дальше что у них будет в раздевалке? Поножовщина?
Комментарий скрыт
Не, ну Реал реально великий клуб. Нельзя это отрицать.
Второй сезон без трофеев, казалось бы, акцент будет смещен на другие команды.
Но что мы видим? Они друг другу бьют! Опять весь трафик себе забрали.
Всем плевать на долгожданный выход в финал Арсенала. Всем плевать на потенциальную повторную защиту титула кубка чемпионов ПСЖ (а такое с 92ого года делал лишь Реал).
Всем плевать на супер результативность Баварии.
На ближайшие пару недель все будут лишь об этом говорить. Просто уникумы.
Реалу необязательно что либо выигрывать, можно просто спокойно друг друга месить на тренировках.
Ответ Олег Лисицын
Не, ну Реал реально великий клуб. Нельзя это отрицать. Второй сезон без трофеев, казалось бы, акцент будет смещен на другие команды. Но что мы видим? Они друг другу бьют! Опять весь трафик себе забрали. Всем плевать на долгожданный выход в финал Арсенала. Всем плевать на потенциальную повторную защиту титула кубка чемпионов ПСЖ (а такое с 92ого года делал лишь Реал). Всем плевать на супер результативность Баварии. На ближайшие пару недель все будут лишь об этом говорить. Просто уникумы. Реалу необязательно что либо выигрывать, можно просто спокойно друг друга месить на тренировках.
Да всегда так было, фанатам важнее контент чем результаты, и неважно про кого там говорят хоть про Реал хоть про Талалаева
А почему без фотографии Мбаппе?
Ответ Geats
А почему без фотографии Мбаппе?
или гифки
Ответ Geats
А почему без фотографии Мбаппе?
О, исправились
болеем за обе стороны. с нетерпением ждём второго полуфинала винисиус - мбаппе.
Ответ Sergio911
болеем за обе стороны. с нетерпением ждём второго полуфинала винисиус - мбаппе.
Куртуа-Винисиус, Мбаппе вылетел в одной четвертой
Ответ Sergio911
болеем за обе стороны. с нетерпением ждём второго полуфинала винисиус - мбаппе.
Винисиус без крыши не полезет, надо чтобы кто-то посильнее был за него)
Я представил как Рюдигер с безумным лицом прикладывал лёд к ране Вальверде
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Я представил как Рюдигер с безумным лицом прикладывал лёд к ране Вальверде
А потом бросает окровавленный лёд в стакан с виски...
Ответ Fox Pyromaniac
А потом бросает окровавленный лёд в стакан с виски...
🤣🤣🤣целый день сегодня ору с комментов на ветках Реала
2 дня главный тренер наблюдал за этим всем и ничего не сделал. Просто лучший. Думаю больше он нигде тренерскую работу себе не найдёт.
Ответ Alex Filippov_1116679085
2 дня главный тренер наблюдал за этим всем и ничего не сделал. Просто лучший. Думаю больше он нигде тренерскую работу себе не найдёт.
Там у тренера главная компетенция - на Переса наяривать. С этим он справляется.
Ответ Alex Filippov_1116679085
2 дня главный тренер наблюдал за этим всем и ничего не сделал. Просто лучший. Думаю больше он нигде тренерскую работу себе не найдёт.
Сидел в стороне на скамейке, гладил Вини по головке и указывал на этот кипишь, как делать не надо
1. Рюдигер то швыряет лед в судью, то коленом падает на игрока соперника, без конца всем что-то шепчет и провоцирует, теперь за своих взялся
2. Белингем кричит судье: да брось ты
3. Винисиус - клоунада с ЗМ, идиотскими танцами и бесконечными жалобами
4. Вальверде после матча ждет соперника, чтобы побить его, а потом и в матче просто сзади бьет его по ногам
5. Реал ТВ, у которого все судьи специально засуживают Реал
И так далее…
Рано или поздно, это должно было чем-то подобным закончиться, просто откровенная безнаказанность уже была местами у игроков, и игроки потеряли связь с реальностью.
