У Вальверде черепно-мозговая травма после драки с Тчуамени. Хавбек «Реала» пропустит до 14 дней

Вальверде получил черепно-мозговую травму в драке с Тчуамени.

Ранее стало известно, что Вальверде подрался с Орельеном Тчуамени в раздевалке во время сегодняшней тренировки «Реала » – уругваец упал и ударился об стол, после чего был отправлен в больницу. Полузащитнику потребовалось наложить швы , также сообщалось , что после повреждения он испытывал проблемы с памятью.

Утверждалось, что одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб начал дисциплинарное разбирательство в отношении обоих футболистов.

Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что Вальверде уже находится дома, он в хорошем состоянии. Игрок пропустит от 10 до 14 дней в соответствии с рекомендациями для его диагноза.

