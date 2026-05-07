У «Динамо» 1 победа в 5 последних матчах. Дальше – «Краснодар» в РПЛ

«Динамо» одержало лишь одну победу в последних пяти матчах.

Сегодня команда под руководством Ролана Гусева уступила «Краснодару » по пенальти в ответном матче финала Пути РПЛ FONBET Кубка России (0:0, пенальти – 5:6).

Единственную победу в пяти последних играх бело-голубые одержали 26 апреля над «Сочи » в Мир РПЛ (2:0). Также на этом отрезке у команды две ничьих и два поражения.

В оставшихся матчах сезона «Динамо » сыграет с «Краснодаром» (11 мая) и «Балтикой» (17 мая).