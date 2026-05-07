«Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд – 8 побед, 3 ничьих. Дальше – игра с «Динамо» в чемпионате

«Краснодар» не проигрывает 11 матчей подряд.

Сегодня команда Мурада Мусаева победила «Динамо» в серии пенальти в ответном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России (0:0, первая игра – 0:0, пен. 6:5).

Последнее поражение «быки» потерпели 8 марта – от «Рубина» в Мир РПЛ (1:2). С тех пор они провели 11 матчей во всех турнирах, одержав 8 побед с учетом пенальти и трижды сыграв вничью.

11 марта «Краснодар » встретится с «Динамо» в 29-м туре чемпионата России.