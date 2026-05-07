«Очень похоже»: Терри сравнил игру «Баварии» и «ПСЖ» с провалом Эвребе в 2009-м

«ПСЖ» обыграл «Баварию» со счетом 6:5 по сумме двух встреч и вышел в финал Лиги чемпионов, где сразится с «Арсеналом». Ответная игра на «Альянц Арене» завершилась ничьей 1:1.

У болельщиков и экспертов возникли вопросы к работе арбитра Жоау Педру Пиньейру. Джон Терри сравнил ответную встречу «Баварии» и «ПСЖ» с игрой «Челси» против «Барселоны» в 2009 году:

«Я всю неделю ждал этого матча, особенно после вчерашней слабой игры [«Арсенал» – «Атлетико»], но отдам должное «Арсеналу» за выход в финал Лиги чемпионов. И какой старт сегодняшнего матча! Только я вообще не понимаю, как «ПСЖ» остался с одиннадцатью игроками на поле. Я вообще не понимаю, как «ПСЖ» не получил пенальти в свои ворота.

Все это очень похоже на игру «Челси» с «Барселоной» на «Стэмфорд Бридж» в 2009-м, когда мы должны были получить четыре или пять пенальти. Но все же сегодня мы увидели замечательный футбол. Кстати, «Арсенал» вчера переборщил с празднованием».

Та встреча «Челси» и «Барсы» тоже прошла 6 мая в рамках полуфинала Лиги чемпионов.

Как вам такая параллель от легенды лондонцев?