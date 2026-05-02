Очередная красная в Англии за дергание волос. Арбитр простил такой фол на Кукурелье
В Премьер-лиге футболисты зачастили хватать соперников за волосы. В матче 35-го тура Дэниэл Бэллард из «Сандерленда» потянул за волосы форварда «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре. В эпизод вмешался VAR: за свои действия Бэллард получил прямую красную.
«Сандерленд» остался в меньшинстве на 24-й минуте встречи, которая завершилась ничьей 1:1.
В январе за такое же нарушение на Арокодаре прямую красную получил Майкл Кин из «Эвертона».
У фанатов и экспертов есть вопросы к подобным удалениям. В недавнем матче полуфинала Кубка Англии Доминик Калверт-Льюин дернул за волосы Марка Кукурелью и не получил даже желтой. При этом когда Лисандро Мартинес так же нарушил правила на самом Доминике, игрок «МЮ» увидел перед собой прямую красную.
Hair Pull Incidents Called (Red Card/Violent Conduct)
Lisandro Martínez (Manchester United vs. Leeds, April 2026): Received a straight red card and a 3-match ban for pulling Dominic Calvert-Lewin’s hair off the ball.
Dan Ballard (Sunderland vs. Wolverhampton, May 2, 2026): Sent off for yanking Tolu Arokodare’s hair during a challenge.
Michael Keane (Everton vs. [Opponent], January 2026): Shown a straight red for a hair tug on Tolu Arokodare.
Hair Pull Incidents Not Called (No Red Card)
Kenny Tete (Fulham vs. Manchester City, February 11, 2026): Escaped a red card after pulling Antoine Semenyo’s hair; VAR did not upgrade the incident.
Dango Ouattara (Brentford vs. Fulham, April 2026): No red card or VAR intervention after pulling Calvin Bassey’s hair.
Dominic Calvert-Lewin (FA Cup Semi-final, April 2026): Appears to grab Marc Cucurella’s hair but received no punishment after a VAR check.
Ndiaye (Liverpool vs. Everton, April 2026): No red card or VAR intervention after a hair-pull incident.