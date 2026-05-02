Очередная красная в Англии за дергание волос. Арбитр простил такой фол на Кукурелье

В Премьер-лиге футболисты зачастили хватать соперников за волосы. В матче 35-го тура Дэниэл Бэллард из «Сандерленда» потянул за волосы форварда «Вулверхэмптона» Толу Арокодаре. В эпизод вмешался VAR: за свои действия Бэллард получил прямую красную.

 «Сандерленд» остался в меньшинстве на 24-й минуте встречи, которая завершилась ничьей 1:1.

В январе за такое же нарушение на Арокодаре прямую красную получил Майкл Кин из «Эвертона».

У фанатов и экспертов есть вопросы к подобным удалениям. В недавнем матче полуфинала Кубка Англии Доминик Калверт-Льюин дернул за волосы Марка Кукурелью и не получил даже желтой. При этом когда Лисандро Мартинес так же нарушил правила на самом Доминике, игрок «МЮ» увидел перед собой прямую красную.

