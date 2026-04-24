Так Роналду или Месси? Сравниваем статистику игроков в нынешних клубах

Дебаты о Криштиану Роналду и Лионеле Месси вряд ли утихнут и после того, как легенды повесят бутсы на гвоздь. Пока великие игроки продолжают наслаждаться футболом, но уже вдали от Европы.

Transfermarkt сравнил статистику Криро в «Аль-Насре» с показателями Лео в «Интер Майами». Португалец провел больше игр за свой нынешний клуб и, что вполне логично, забил больше голов. В среднем «Аль-Наср» набирает больше очков за матч.

По остальным показателям Криштиану уступает Лионелю. Месси отдал больше голевых передач, на одно результативное действие аргентинец в среднем тратит меньше времени, чем португалец.

Статистика Роналду и Месси в нынешних клубах

Кол-во матчей/Голы/Ассисты/Кол-во минут на голевое действие/Среднее кол-во очков за матч

И хотя Роналду провел в Саудовской Аравии немного больше времени, чем Лео играет в Штатах, у легенды «Мадрида» пока нет трофеев с «Аль-Насром». А вот Месси уже принес в копилку «Интер Майами» три титула.

Похоже, бестрофейный период Криштиану скоро завершится: после 29-ти туров его команда лидирует в чемпионате, на восемь очков опережая «Аль-Хилаль» со второй строчки. Последний раз «Аль-Наср» терял очки в январе, последующие 19 встреч закончились победой.