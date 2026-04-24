Так Роналду или Месси? Сравниваем статистику игроков в нынешних клубах
Дебаты о Криштиану Роналду и Лионеле Месси вряд ли утихнут и после того, как легенды повесят бутсы на гвоздь. Пока великие игроки продолжают наслаждаться футболом, но уже вдали от Европы.
Transfermarkt сравнил статистику Криро в «Аль-Насре» с показателями Лео в «Интер Майами». Португалец провел больше игр за свой нынешний клуб и, что вполне логично, забил больше голов. В среднем «Аль-Наср» набирает больше очков за матч.
По остальным показателям Криштиану уступает Лионелю. Месси отдал больше голевых передач, на одно результативное действие аргентинец в среднем тратит меньше времени, чем португалец.
Статистика Роналду и Месси в нынешних клубах
И хотя Роналду провел в Саудовской Аравии немного больше времени, чем Лео играет в Штатах, у легенды «Мадрида» пока нет трофеев с «Аль-Насром». А вот Месси уже принес в копилку «Интер Майами» три титула.
Похоже, бестрофейный период Криштиану скоро завершится: после 29-ти туров его команда лидирует в чемпионате, на восемь очков опережая «Аль-Хилаль» со второй строчки. Последний раз «Аль-Наср» терял очки в январе, последующие 19 встреч закончились победой.
Великие, что тут скажешь.
А у Месси из 85 всего 3 с пенальти.
Только Лео Месси вляется гением футбола, и уж как минимум, лучшим игроком современности, а против фактов не попрёшь - Лео Месси выиграл 8 Золотых Мячей, 6 Золотых Бутс, Чемпион Мира, Чемпион Копа Америка, дважды был признан MVP на ЧМ, дважды MVP на Копа Америка, 4 раза выигрывал Лигу Чемпионов, Лео самый титулованный футболист в истории!
И да, Лео Месси больше всех в истории был признан MVP матча в Лиге Чемпионов!!!
Посмотрим , что у Месси больше голов чем у Роналду без пенальти.
Мы сравниваем не 119 голов против 119. А 119 голов против 85 и Месси все равно лучший.