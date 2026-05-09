  • «Бавария» одолела «Вольфсбург» – 1:0. Олисе забил победный, Кейн не реализовал пенальти
«Бавария» одолела «Вольфсбург» – 1:0. Олисе забил победный, Кейн не реализовал пенальти

«Бавария» справилась с «Вольфсбургом».

«Бавария» в ранге чемпиона в гостях нанесла поражение «Вольфсбургу» (1:0) в 33-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Фольксваген-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 36-й минуте форвард гостей Харри Кейн не реализовал пенальти – у англичанина поехала нога в момент удара, и мяч не попал в ворота.

На 56-й счет открыл атакующий полузащитник мюнхенцев Майкл Олисе. Его гол стал победным.

Бундеслига Германия. 33 тур
9 мая 16:30, Фольксваген-Арена
Вольфсбург
0 - 1
3.27xG1.91
Бавария
Сиогаи
90’
+1’
Кумбеди   Линдстрем
90’
84’
Ито   Та
76’
Мусиала   Карл
Дагим   Сиогаи
74’
Винисиус   Герхардт
74’
Эриксен   Сванберг
67’
Виммер   Маер
67’
60’
Джексон   Диас
56’
  Олисе
46’
Горетцка   Лаймер
46’
Ким Мин Чжэ   Упамекано
2тайм
Перерыв
36’
Кейн
Вольфсбург
Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Мэле, Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Пейчинович, Дагим
Запасные: Йенц, Аджетеи, Кумбеди, Дагим, Центер, Винисиус, Виммер, Эриксен, Перван
1тайм
Бавария:
Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Станишич, Горетцка, Киммих, Мусиала, Джексон, Олисе, Кейн
Запасные: Нойер, Ито, Джексон, Горетцка, Мусиала, Геррейру, Павлович, Ким Мин Чжэ, Ндиайе
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
Ну сколько же тянет Мусиала с своим дриблингом. Замедляет, испортит игру. Многого берёт на себя и без пользы
Ответ Jor Hakobyan
Доннарумма забрал его магию 😢
Ответ Jor Hakobyan
А когда Мусиала с этим же дриблингом в штрафной накручивает троих и забивает ?
Direct free kick
А вы вообще в курсе, что футбольный клуб ПСЖ был ОСНОВАН в 1970 году?
А первый чемпионат Франции в своей истории выиграл только в 1986 году (хотя огромные по тем временам деньги французские олигархи вливали в него с конца 1970-х, но всё никак не получалось почти десять лет)?
Учите футбольную историю.
Просто посмешил ваш комментарий )))
Ответ bel01
Нифига себе боты работают. А вы вкурсе что ПСЖ пили пиво возле школы, пока шейхи не пришли
Ответ bel01
В 1904-м он основан.
Вообще неинтересно после вылета из ЛЧ. Бундес они и так должны по умолчанию выигрывать. Там даже близко никого нет по финансовым возможностям
Скажите спасибо легенде птж Пиньейре! Вытащил птж в финал
Это Левандовски к шаманам сходил, чтобы Кейн не побил его рекорд за сезон в Баварии 😁
Комментарий удален пользователем
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Так унижался ПСЖ на Альянц Арене.
Ответ che kaif
Комментарий удален пользователем
Появился корупционер?
Впереди финал кубка Германии, надо собраться и завершить сезон достойно
Игра красивая, надеюсь следующий сезон будет таким же или лучше
