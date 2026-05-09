«Бавария» одолела «Вольфсбург» – 1:0. Олисе забил победный, Кейн не реализовал пенальти

«Бавария» справилась с «Вольфсбургом».

«Бавария » в ранге чемпиона в гостях нанесла поражение «Вольфсбургу » (1:0) в 33-м туре Бундеслиги.

Матч проходил на «Фольксваген-Арене».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 36-й минуте форвард гостей Харри Кейн не реализовал пенальти – у англичанина поехала нога в момент удара, и мяч не попал в ворота.

На 56-й счет открыл атакующий полузащитник мюнхенцев Майкл Олисе . Его гол стал победным.

Бундеслига Германия. 33 тур 9 мая 16:30, Фольксваген-Арена Вольфсбург Завершен 0 - 1 3.27 xG 1.91 Бавария Матч окончен Сиогаи 90’ +1’ Кумбеди Линдстрем 90’ 84’ Ито Та 76’ Мусиала Карл Дагим Сиогаи 74’ Винисиус Герхардт 74’ Эриксен Сванберг 67’ Виммер Маер 67’ 60’ Джексон Диас 56’ Олисе

46’ Горетцка Лаймер 46’ Ким Мин Чжэ Упамекано 2 тайм Перерыв 36’ Кейн Вольфсбург Грабара, Кульеракис, Вавро, Белосьян, Мэле, Эриксен, Винисиус, Виммер, Кумбеди, Пейчинович, Дагим Запасные: Йенц, Аджетеи, Кумбеди, Дагим, Центер, Винисиус, Виммер, Эриксен, Перван 1 тайм Бавария: Урбиг, Ито, Ким Мин Чжэ, Бишоф, Станишич, Горетцка, Киммих, Мусиала, Джексон, Олисе, Кейн Запасные: Нойер, Ито, Джексон, Горетцка, Мусиала, Геррейру, Павлович, Ким Мин Чжэ, Ндиайе

