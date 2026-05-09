Матч окончен
«Бавария» одолела «Вольфсбург» – 1:0. Олисе забил победный, Кейн не реализовал пенальти
«Бавария» справилась с «Вольфсбургом».
«Бавария» в ранге чемпиона в гостях нанесла поражение «Вольфсбургу» (1:0) в 33-м туре Бундеслиги.
Матч проходил на «Фольксваген-Арене».
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 36-й минуте форвард гостей Харри Кейн не реализовал пенальти – у англичанина поехала нога в момент удара, и мяч не попал в ворота.
На 56-й счет открыл атакующий полузащитник мюнхенцев Майкл Олисе. Его гол стал победным.
ПСЖ
Арсенал
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
48 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А вы вообще в курсе, что футбольный клуб ПСЖ был ОСНОВАН в 1970 году?
А первый чемпионат Франции в своей истории выиграл только в 1986 году (хотя огромные по тем временам деньги французские олигархи вливали в него с конца 1970-х, но всё никак не получалось почти десять лет)?
Учите футбольную историю.
Просто посмешил ваш комментарий )))
Игра красивая, надеюсь следующий сезон будет таким же или лучше