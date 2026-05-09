Флик о «Барселоне»: «Завоевать второй титул подряд со столь молодой командой было бы невероятно и необычно для Испании»
Ханси Флик: «Барса» хочет взять второй титул подряд – это необычно для Испании.
Ханс-Дитер Флик высказался о возможной победе «Барселоны» в Ла Лиге.
Каталонцам достаточно сыграть вничью с «Реалом» 10 мая, чтобы защитить титул.
«Атмосфера и связь между футболистами тут по-настоящему особенные. У нас есть настоящие мастера, игроки мирового класса. Между футболистами великолепная связь, особенно между выпускниками академии, которые знают друг друга много лет.
Завоевать второй титул со столь молодой командой было бы невероятно. Игроки потрясающе потрудились, и теперь мы хотим стать чемпионами во второй раз подряд – это поразительно и необычно для Испании», – сказал главный тренер «Барселоны».
«Зенит» уже точно чемпион?12303 голоса
Конечно
Чудо «Краснодара» все еще возможно!
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
28 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Молодая шпана 2:0 Галактиос (бестрофейник)😁
Надеемся в следующем сезоне наконец смогут в ЛЧ побороться за чашку
А, это от автора «Ямаль худший дриблер, чем Олисе». Понял, в ответе не нуждаюсь