  • Флик о «Барселоне»: «Завоевать второй титул подряд со столь молодой командой было бы невероятно и необычно для Испании»
Ханс-Дитер Флик высказался о возможной победе «Барселоны» в Ла Лиге.

Каталонцам достаточно сыграть вничью с «Реалом» 10 мая, чтобы защитить титул.

«Атмосфера и связь между футболистами тут по-настоящему особенные. У нас есть настоящие мастера, игроки мирового класса. Между футболистами великолепная связь, особенно между выпускниками академии, которые знают друг друга много лет.

Завоевать второй титул со столь молодой командой было бы невероятно. Игроки потрясающе потрудились, и теперь мы хотим стать чемпионами во второй раз подряд – это поразительно и необычно для Испании», – сказал главный тренер «Барселоны».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: ESPN
2 сезона
Молодая шпана 2:0 Галактиос (бестрофейник)😁
30летний Кубарси лидер обороны
Главное ценить победы в чемпионате, а то секты свидетелей 15 ЛЧ опять будет рассказывать, что кроме одного турнира где судейки решают кому побеждать, остальные титулы не считаются:))
юная Барселона имеет реал, !!! будущее у Барселоны есть, у реала хаос
Тогда Ямаль станет самым молодым двукратным победителем Ла Лиги при условии, что оба сезона играл в основном составе Барсы, да? На самом деле крутое достижение. Винисиусу такое и не снилось в своё время.
У тебя все комменты о Реале, наверняка хочешь их футболку=)
трёхкртаным
Барса выиграла Ла Лигу, играя дедами 30+ и молодняком из академии. Никогда такого не было. Необычно для Испании…….
перечисли кучов дедов в Барселоне которые постоянно основе выступают?
Кристенсен, Кунде, Рафинья, Канселу, Левандовски, Ольмо. Это всё игроки, которым +-30 лет. Это опытные игроки, вместе с ними играет и молодёжь. Это норма, никакой аномалии не вижу. Типичный сплав молодости и опыта. Да и прям молодой там только Ямаль, Кубарси, Берналь. Остальные уже много сезонов провели в вышке.
2 чемпионата подряд - очень крутое достижение Флика
Надеемся в следующем сезоне наконец смогут в ЛЧ побороться за чашку
Почему «было бы невероятно и необычно»??? Одиннадцать очков отрыв, есть вероятность не взять титул? -)
Барса при Флике показывает красивый, атакующий футбол, пооблема в исполнителях, уровень некоторых игроков вообще не соответствует команде.
Ответ ubAA
Барса при Флике показывает красивый, атакующий футбол, пооблема в исполнителях, уровень некоторых игроков вообще не соответствует команде.
Назови хотя-бы одного, кто не соответствует?) все те, кто стабильно получают время, выходили бы в старте почти в любом клубе Европы.

А, это от автора «Ямаль худший дриблер, чем Олисе». Понял, в ответе не нуждаюсь
Когда «Реал» будет жаловаться на травмы, как причину, почему они опять без титулов, напомним, что «Барса» выиграла чемпионство с центром защиты Кубарси-Мартин
