  «Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в XXI веке. Мяч Промеса на 2-м месте, Фернандо – 3-й, Баженов – 4-й, Глушаков – 8-й, Эменике – 9-й
«Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в XXI веке. Мяч Промеса на 2-м месте, Фернандо – 3-й, Баженов – 4-й, Глушаков – 8-й, Эменике – 9-й

Первую строчку занял мяч Руслана Литвинова дальним ударом в финале Пути регионов FONBET Кубка России, который прошел 6 мая (1:0). 

«Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола + важность матча + тот факт, что Руслан – воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Полный рейтинг лучших голов «Спартака» в ворота ЦСКА в XXI веке выглядит так:

1. Руслан Литвинов (2026); 

2. Квинси Промес (2023);

3. Фернандо (2018);

4. Никита Баженов (2008);

5. Луис Адриано (2017);

6. Алекс (2009);

7. Хесус Медина (2024);

8. Денис Глушаков (2016);

9. Эммануль Эменике (2011);

10. Антон Зиньковский (2022). 

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
Гол Баженова это, как говорится, iconic. Я не люблю эти разговоры про «выйграйте дерби и всё простим», но тот гол Баженова вписал его в историю клуба и память болельщиков
Ответ Peter Parker
дааа это было прям Событие на фоне общей безнадёги
"привыкайте, так будет всегда"
Не было общей безнадеги.
В 2007 году в августе в Лужниках было дерби, когда Спартак вел весь матч 1:0 и был по игре лучше, а на 90+ минуте со стандарта и чуть ли не единственного своего момента - Янчик сравнял счет.
Гол Руслана хорош, но по мне гол Квинси вне конкуренции.
почти с места в девятку очень крутой гол )
Глушаков номер 8 ))
Давай Литвинов ты Гений, продолжай радовать нас всех своими Волшебными голами.
Так Баженов на первом месте по важности должен быть вообще,этот гол такую серию для спартачей прервал, по важности вообще рядом ничего не стояло
Зато кокора есть в списке количества касаний мяча в Фиорентине
Интересно, а если выбрать лучший гол ЦСКА в ворота заклятых, то какие будут претенденты?
Думбия 2010 после сольника
Вагнер 2008 головой после тривелы Дзагоева
Гайич 2023 первый гол в девятку
Влашич 2020 под перекладину
...
Гол Янчика. И дело не в красоте
Проведут опрос, выдвинут кандидатов на лучший гол, там и узнаем. ЦСКА в наши ворота, было, тоже красивые клал, тут вопросов нет.
Гол - Пушка! ⚽💪
Да не, гол Эменике вне конкуренции. На втором Алекс со штрафного в 2009, на третьем - Фернандо в 2018
Те нолы, да, важнее были и вратарь там был, Акинфеев, а его, ой, как приятно было всегда огорчить) Но, по красоте гола, Литвинов, наверное, лучший забил в 21 веке
Закусывать надо, дядь. Статистика всех матчей в пользу Спартака от общих побед до забитых мячей, о каких комплексах речь.
