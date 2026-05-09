«Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в XXI веке. Мяч Промеса на 2-м месте, Фернандо – 3-й, Баженов – 4-й, Глушаков – 8-й, Эменике – 9-й

«Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в этом веке.

«Спартак » составил топ-10 голов команды в ворота ЦСКА в XXI веке.

Первую строчку занял мяч Руслана Литвинова дальним ударом в финале Пути регионов FONBET Кубка России, который прошел 6 мая (1:0).

«Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола + важность матча + тот факт, что Руслан – воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Полный рейтинг лучших голов «Спартака» в ворота ЦСКА в XXI веке выглядит так:

1. Руслан Литвинов (2026);

2. Квинси Промес (2023);

3. Фернандо (2018);

4. Никита Баженов (2008);

5. Луис Адриано (2017);

6. Алекс (2009);

7. Хесус Медина (2024);

8. Денис Глушаков (2016);

9. Эммануль Эменике (2011);

10. Антон Зиньковский (2022).