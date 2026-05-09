«Спартак» признал гол Литвинова лучшим из забитых в ворота ЦСКА в XXI веке. Мяч Промеса на 2-м месте, Фернандо – 3-й, Баженов – 4-й, Глушаков – 8-й, Эменике – 9-й
Первую строчку занял мяч Руслана Литвинова дальним ударом в финале Пути регионов FONBET Кубка России, который прошел 6 мая (1:0).
«Красно-белые забивали много шедевров в дерби, но красота этого гола + важность матча + тот факт, что Руслан – воспитанник клуба, сделали наш выбор очевидным», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Полный рейтинг лучших голов «Спартака» в ворота ЦСКА в XXI веке выглядит так:
1. Руслан Литвинов (2026);
2. Квинси Промес (2023);
3. Фернандо (2018);
4. Никита Баженов (2008);
5. Луис Адриано (2017);
6. Алекс (2009);
7. Хесус Медина (2024);
8. Денис Глушаков (2016);
9. Эммануль Эменике (2011);
10. Антон Зиньковский (2022).
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: сайт «Спартака»
"привыкайте, так будет всегда"
В 2007 году в августе в Лужниках было дерби, когда Спартак вел весь матч 1:0 и был по игре лучше, а на 90+ минуте со стандарта и чуть ли не единственного своего момента - Янчик сравнял счет.
Думбия 2010 после сольника
Вагнер 2008 головой после тривелы Дзагоева
Гайич 2023 первый гол в девятку
Влашич 2020 под перекладину
...