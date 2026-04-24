1 мин.
20

🎥 Пак Чжи Сун сравнил игроков «Арсенала» Артеты и «МЮ» в 2008-м. Скромняга выбрал лишь одного «канонира»

Тео Уолкотт открыл ящик Пандоры, когда провел параллель между «Арсеналом» Микеля Артеты и составом «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. Патрис Эвра был так возмущен подобным сравнением, что назвал Уолкотта угрозой для общества и детей. 

Дискуссия, начатая еще в январе, продолжает жить. Пака Чжи Суна попросили выбрать между нынешними футболистами «канониров» и звездами «МЮ» образца 2008 года. Скромный южнокореец предпочел представителя «Арсенала» лишь один раз – когда интервьюер предложил выбрать между Габриэлем Мартинелли и самим Паком.

Давид Райя, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс, Риккардо Калафьори, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор и Виктор Дьокереш были отправлены Паком на скамейку. 

А Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Неманя Видич, Патрис Эвра, Криштиану Роналду, Пол Скоулз, Майкл Кэррик, Райан Гиггз и Уэйн Руни в глазах Чжи Суна оказались выше звезд «Арсенала».

Скромняга. 

logoДавид Райя
logoЭдвин ван дер Сар
logoЮрриен Тимбер
logoГари Невилл
logoВильям Салиба
logoРио Фердинанд
logoГабриэл Магальяэс
logoНеманя Видич
logoРиккардо Калафьори
logoПатрис Эвра
logoБукайо Сака
logoКриштиану Роналду
logoДеклан Райс
logoПол Скоулз
logoМартин Субименди
logoМайкл Кэррик
logoМартин Эдегор
logoРайан Гиггз
logoГабриэл Мартинелли
logoВиктор Дьокереш
logoУэйн Руни
logoпремьер-лига Англия
logoПак Чжи Сун
logoМанчестер Юнайтед
logoАрсенал
Клубы