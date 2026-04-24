🎥 Пак Чжи Сун сравнил игроков «Арсенала» Артеты и «МЮ» в 2008-м. Скромняга выбрал лишь одного «канонира»

Тео Уолкотт открыл ящик Пандоры, когда провел параллель между «Арсеналом» Микеля Артеты и составом «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. Патрис Эвра был так возмущен подобным сравнением, что назвал Уолкотта угрозой для общества и детей.

Дискуссия, начатая еще в январе, продолжает жить. Пака Чжи Суна попросили выбрать между нынешними футболистами «канониров» и звездами «МЮ» образца 2008 года. Скромный южнокореец предпочел представителя «Арсенала» лишь один раз – когда интервьюер предложил выбрать между Габриэлем Мартинелли и самим Паком.

Давид Райя, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс, Риккардо Калафьори, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор и Виктор Дьокереш были отправлены Паком на скамейку.

А Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Неманя Видич, Патрис Эвра, Криштиану Роналду, Пол Скоулз, Майкл Кэррик, Райан Гиггз и Уэйн Руни в глазах Чжи Суна оказались выше звезд «Арсенала».

Скромняга.