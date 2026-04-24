🎥 Пак Чжи Сун сравнил игроков «Арсенала» Артеты и «МЮ» в 2008-м. Скромняга выбрал лишь одного «канонира»
Тео Уолкотт открыл ящик Пандоры, когда провел параллель между «Арсеналом» Микеля Артеты и составом «Манчестер Юнайтед» в 2008 году. Патрис Эвра был так возмущен подобным сравнением, что назвал Уолкотта угрозой для общества и детей.
Дискуссия, начатая еще в январе, продолжает жить. Пака Чжи Суна попросили выбрать между нынешними футболистами «канониров» и звездами «МЮ» образца 2008 года. Скромный южнокореец предпочел представителя «Арсенала» лишь один раз – когда интервьюер предложил выбрать между Габриэлем Мартинелли и самим Паком.
Давид Райя, Юрриен Тимбер, Вильям Салиба, Габриэл Магальяэс, Риккардо Калафьори, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор и Виктор Дьокереш были отправлены Паком на скамейку.
А Эдвин ван дер Сар, Гари Невилл, Рио Фердинанд, Неманя Видич, Патрис Эвра, Криштиану Роналду, Пол Скоулз, Майкл Кэррик, Райан Гиггз и Уэйн Руни в глазах Чжи Суна оказались выше звезд «Арсенала».
Скромняга.
А вторая мысль: Арсенал же тоже борется за чемпионство АПЛ - неужели настолько деградировало качество игроков, или что? Просто на каждой позиции игроки сильнее, иногда на голову. Повторюсь, не в целом команда сильнее, а каждый игрок сильнее своего оппонента. Это даже сложно представить - возьми любые 2 топовых клуба, там будет хоть какая-то комбинация, тут тупо в одну калитку (а сам Пак то для Мартинелли тем более недосягамая величина, хоть и скромный).
Тот МЮ пример команды которая рубилась на смерть. И МЮ тот сильней арсенала, но выбирая индивидуально игроков
Я бы поменял Кэррика на Райса
И Габриэл был бы в защите вообще не лишний