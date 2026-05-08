Жуткий шрам Гиббс-Уайта. После травмы головы приехал на матч ЛЕ

В матче «Челси» и «Ноттингем Форест» в 35-м туре АПЛ сразу три футболисты получили травмы головы. Юного Джесси Дерри пришлось экстренно везти в больницу , а во втором тайме Морган Гиббс-Уайт и Роберт Санчес столкнулись головами – оба получили серьезные рассечения .

Повреждение полузащитника «Ноттингема» выглядело особенно болезненно. Будьте аккуратны , далее последуют графические изображения травм.

Морган вышел в маске на разминку перед игрой полуфинала ЛЕ против «Астон Виллы».

На скамейке игрок сидел уже без маски.

Шрам выглядит жутко.

Гиббс-Уайт всю встречу просидел на скамейке. На глазах Моргана его «Ноттингем» уступил «Вилле» со счетом 0:4.

Здоровья бедолаге.