Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)

Вальверде не стал извиняться перед Тчуамени за ссору накануне драки.

Полузащитник «Реала » Федерико Вальверде отказался извиняться перед Орельеном Тчуамени после ссоры за день до драки.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы . Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и впоследствии начал дисциплинарное разбирательство в отношении обоих игроков. Вальверде из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, после вчерашней тренировки, на которой между Вальверде и Тчуамени впервые произошел конфликт, уругваец извинился перед всей командой, кроме Орельена. На следующий день он пожал руки всем, кроме француза.

Также Диас подтвердил, что в ходе сегодняшней драки футболисты били друг друга кулаками – в результате Федерико ударился о стол и потерял сознание.

Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»