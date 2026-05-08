  • Вальверде извинился перед всеми, кроме Тчуамени, после конфликта с французом на тренировке «Реала». На другой день уругваец пожал руки всем, кроме Орельена, и были удары кулаками (COPE)
Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде отказался извиняться перед Орельеном Тчуамени после ссоры за день до драки.

Ранее сообщалось, что футболисты подрались в раздевалке во время командной тренировки, уругваец упал и ударился о стол, после чего был отправлен в больницу, ему потребовалось наложить швы. Одноклубники начали конфликтовать еще во время вчерашнего занятия. Клуб провел экстренное совещание сразу после драки и впоследствии начал дисциплинарное разбирательство в отношении обоих игроков. Вальверде из-за черепно-мозговой травмы пропустит до 14 дней.

По информации журналиста COPE Мигеля Анхеля Диаса, после вчерашней тренировки, на которой между Вальверде и Тчуамени впервые произошел конфликт, уругваец извинился перед всей командой, кроме Орельена. На следующий день он пожал руки всем, кроме француза.

Также Диас подтвердил, что в ходе сегодняшней драки футболисты били друг друга кулаками – в результате Федерико ударился о стол и потерял сознание.

Вальверде о конфликте с Тчуамени: «Он меня не бил, я сам случайно ударился о стол, немного порезав лоб. Понимаю, что вам проще поверить, будто мы подрались»

Источник: El Partidazo de COPE
Спустил быдловатого Вальверде на землю глухим нокаутом
Ответ Спортик161
как сказал Баена после того инцидента "лучше не связываться с ним, все мы знаем за какой клуб он играет". потому и Вальверде на всех быкует и рвет и метет, не получая ответку наверное подумал что можно со всеми, и чуточку ошибся, Чуамени ТОЖЕ из Реала, и ему ТОЖЕ можно быковать безнаказанно)
Ответ TAGAY
Комментарий скрыт
А они еще могут подраться на чм, если встретятся в плофе) во будет хохма, если они начнут охоту друг на друга)
Ответ Edwin_Hubble
По аналогии с НХЛ, после свистка о начале матча, они скинут гетры и начнут драку
Ответ АРТУР АЛИЕВ
они с реала так что чулки
Начало заката Реала
Ответ Приветик Пётр
Комментарий скрыт
Ответ Milaninho23
я,и не жду, просто все к этому идёт. а мировой футбол ничего не потеряет, как ни теряли временные потери Ливерпуль Манчестер юнайтед Милан Аякс, Ювентус
Ну кто сливает уже ясно , Диас. А вот Федерико с гнильцой стало понятно, когда он слил Алонсо а на следующий день заявил , что ради Реала готов играть где угодно. Федя такой же жук, как и все латиносы.
Ответ Milaninho23
Диас – это журналист, как явствует из текста статьи. А ему-то кто сливает?
Полностью на стороне Тчуамени. Попустил быдло-каблучника. Теперь понятно почему каблучник с истеричкой спелись и слили Алонсо. Оказывается оба просто абсолютно гнилые персонажи. Что истеричка не извинилась перед Алонсо после класико, что тут каблучник за свое скотское поведение отказалась извиняться
Ответ Пьет значит спортсмен
Реал-Титаник.
Судя по всему в Реале очень нехорошая обстановка и потерян контакт со многими игроками, в том числе с лидерами. Новому тренеру придется всё это разгребать
Ответ verter75
Тренер должен тренировать, а не заниматься наведением порядка! Не кажется странным, что тренер должен быть мамочкой для 30 летних лбов, которые получают миллионы? На месте новог тренера вписал бы в контракт, что он занимается только тренерской работой, а если руководство не может навести порядок с игроками, то это не проблема тренера
Судя по реакции Мбаппе драка выглядела как сельский махач с руками-мельницами)
Чувствую Кофемании нужно этих двоих в чёрный список добавить
Ответ arr loo
В черный можно только Тчуамени....
Сейчас что угодно можно сочинять, правды будет не много
- Скажите, а Тчуамени испытывал к Вам личную неприязнь?
- Дааа! Испытывал! Он мне сам сказал: «такую личную неприязнь я к тебе испытываю, что кушать не могу…»
- Вы утверждаете, что подсудимый не наносил Вам побоев?
— Конечно, не наносил! Он меня не бил. Просто случайно стулом зацепил. А когда он ушел, я случайно ударился о стол, немного порезав лоб.
