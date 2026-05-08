  • Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»

Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны ответил на вопрос о будущем Роберта Левандовского.

Контракт 37-летнего нападающего с каталонским клубом истекает в конце этого сезона.

«Будущее Левандовского? Я не шепчу ему на ухо. Если бы я, основываясь на своем опыте, шептал ему, я бы посоветовал закончить карьеру, потому что тогда могут произойти лучшие вещи. И неизвестно, кто к тебе обратится. 

Мы совсем об этом не говорим. Я подозреваю, что Роберт сам не знает [что он будет делать в будущем]. Но это не информация, это мое подозрение», – сказал Шченсны в интервью Eleven Sports.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: SportoweFakty
Ну уж нет. То, что курильщику так фартануло — исключение.
А Роберт может ещё смело попылить в Италии, но он уже не уровень Барселоны.

Большое спасибо, что выбрал нищую Барсу, обладатель ЗМ 2020!
Тут большой вопрос, в качестве глубокого запасного и Барсе нужен, если на Мурики условного денег не будет
Так ему нищая Барса платила больше Баварии
Мог бы ещё пару-тройку лет сиять за Барселону,кто бы не говорил, он ещё топ голеодор
Если Лёва топ, кто тогда Кейн ?
Кейн топ, Лёва футболист
марио фернандес вошёл в чат.
Туда, где больше заплатят, футбольная часть карьеры кончилась.
Из форвардов топ только Кейн
есть футболисты, а есть Кейн
