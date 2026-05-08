Шченсны о будущем Левандовского: «Я бы посоветовал ему закончить карьеру, основываясь на своем опыте. Тогда могут произойти лучше вещи»
Вратарь «Барселоны» Войчех Шченсны ответил на вопрос о будущем Роберта Левандовского.
Контракт 37-летнего нападающего с каталонским клубом истекает в конце этого сезона.
«Будущее Левандовского? Я не шепчу ему на ухо. Если бы я, основываясь на своем опыте, шептал ему, я бы посоветовал закончить карьеру, потому что тогда могут произойти лучшие вещи. И неизвестно, кто к тебе обратится.
Мы совсем об этом не говорим. Я подозреваю, что Роберт сам не знает [что он будет делать в будущем]. Но это не информация, это мое подозрение», – сказал Шченсны в интервью Eleven Sports.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: SportoweFakty
А Роберт может ещё смело попылить в Италии, но он уже не уровень Барселоны.
Большое спасибо, что выбрал нищую Барсу, обладатель ЗМ 2020!