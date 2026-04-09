Классный жест Витиньи. 20 минут ждал игрока «Ливерпуля» из-за обещания

«ПСЖ» не оставил «Ливерпулю» шансов на «Парк-де-Пренс» в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов – уверенная победа 2:0. Соперник не нанес ни одного удара в створ ворот Матвея Сафонова.

В концовке Арне Слот отправил разминаться Мо Салаха, но египтянин на поле так и не появился. Зато шанс показать себя получил 18-летний Трей Ньони, вышедший на поле уже в добавленное к матчу время.

А вот Витинья отыграл всю встречу. Португалец пообещал обменяться футболками с юным игроком мерсисайдцев, но не успел сделать это сразу после финального свистка. Все же свое обещание звезда «ПСЖ» сдержал.

Как сообщает французский журналист Жюльен Лорен, запасные «Ливерпуля» сразу после свистка провели послематчевую разминку, к группе присоединился и Ньони. Витинья, который уже успел сменить бутсы на тапки, 20 минут ждал окончания сессии, чтобы сдержать слово и лично отдать свою майку Трею.

Уважение.