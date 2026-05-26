В Мюнхене Харри Кейн подсел на шницель. Рядом с домом англичанина есть ресторан: местный шеф Штефан Кастнер решил доставлять нападающему шницель за каждый гол в футболке «Баварии».

История стала известна еще в январе. Журналисты Bild выяснили, как шницель вошел в рацион Харри:

«Друзья Кейна часто оставались на ночь в доме его семьи и предпочитали ужинать в ресторане Кастнера. Кейн и его близкие высоко оценили вкус шницеля. Тогда Кастнеру пришла в голову идея награждать Харри шницелем за каждый забитый гол».

Гарольд, как Кейна прозвали в Германии, свои вкусы не скрывает:

«Шницель – мое любимое баварское блюдо, хотя многие говорят, что оно австрийское. Поедание шницеля стало моим приятным ритуалом. Конечно, я не все шницели съедаю сам. Когда приходит доставка, мы наслаждаемся блюдом всей семьей. Нам очень нравится».

Только в сезоне-2025/26 Харри получил от Кастнера 61 шницель! Конечно, история, разлетевшаяся по медиа, помогла и бизнесу: в ресторан стали приходить гости, чтобы попробовать «любимое блюдо Кейна».

Шеф решил отблагодарить публику. В ресторане устроили просмотр финала Кубка Германии, каждый гость получил мини-версию любимого шницеля Кейна.

Судя по словам Кастнера, вечер прошел изумительно:

«Около 300 гостей приняли это заманчивое приглашение, каждый получил по маленькому шницелю под названием «лучший бомбардир» с картофельным салатом. Обычно такой шницель по-венски из телятины, подаваемый с жареным картофелем или картофельным салатом, стоит 28,90 евро, но в субботу эти небольшие блюда были бесплатными! А местная пивоварня щедро предоставила гостям разливное пиво».

Когда сам Харри вернулся домой из Берлина, Кастнер лично доставил нападающему три порции его любимого блюда – за хет-трик в финале Кубка. Англичанин ждал шефа: футболист встретил повара и в благодарность подарил мужчине подписанную футболку с какаду .

Возьмет шницель в качестве бонусов от клуба?