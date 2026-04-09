У «Ливерпуля» 1 удар в створ «ПСЖ» за два последних матча в Париже

«Ливерпуль» не попал в створ ворот Матвея Сафонова.

Команда Арне Слота уступила «ПСЖ» на его поле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов – 0:2. Она нанесла три удара, но все были неточными.

Год назад команды встречались в 1/8 финала. Игру в Париже «красные» выиграли со счетом 1:0, пробив всего один раз.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
28 комментариев
Слот наверное сам в шоке от того, что ещё не уволен
Ответ funnynerd21
Точно ))))
Ответ funnynerd21
Без Салаха изначально были обречены - явный просчет Слота !
Как можно так быстро разбазарить наследие Клоппа?🤦‍♂️
При Юргене была монструозная команда, теперь же команда лавандового рафа…
Это падение напоминает как МЮ после сэра Ферги превратился в шапито
Ответ мохнатка
Комментарий скрыт
Ответ мохнатка
Надо просто как можно скорее тренера нормального, пока одни хорошие игроки окончательно не деградировали, а другие не разбежались в сторонние клубы
Если учесть расходы в начале сезона, то этот удар стоит 500 миллионов.
Крутая команда!
Ответ Busk
Удар ценой в под миллиарда
Ответ Busk
500 миллионов принесли 0 ударов, удар в створ был в прошлом году.
Приехали в держимсраку играть, получили 2, а по игре все 5 мячей
Были же люди у Ливерпуля в прошлом году: продавливающий Маркиньоса Нуньес, техничный Харви, берущий всё Алиссон. А теперь без слёз на команду не взглянешь.
Ответ Крыс Пол
Алиссон в этом сезоне просто мертвый, был бы он на воротах, счет был бы крупнее.
Очень жаль что не разгром, это увеличило бы шансы на неотложную отставку
ливерпуль вернулся во времена ходжсона или роджерса так навскидку
просто мусор, а не команда
Ответ hustla story
Команда здесь не при чём. А вот по поводу тренера согласен .
ливер просто мертвый
Материалы по теме
Лига чемпионов. 1/4 финала. «Барселона» уступила «Атлетико», «ПСЖ» победил «Ливерпуль»
8 апреля, 20:56
«Ливерпуль» проиграл 3 матча подряд. У команды Слота 1 победа в 6 последних играх
8 апреля, 20:53
«ПСЖ» обыграл «Ливерпуль» – 2:0! Хвича и Дуэ забили, пенальти на Заир-Эмери отменили
8 апреля, 20:52
Рекомендуем
Главные новости
«Реал» хочет предложить Кроосу должность в спортивной структуре клуба в следующем сезоне. Перес лично заинтересован в возвращении Тони (As)
4 минуты назад
«Сити» сократил отставание от «Арсенала» до 6 очков перед встречей 19 апреля. У команды Гвардиолы есть игра в запасе
8 минут назад
У «Краснодара» ни одного удара в створ в 1-м тайме игры с «Зенитом»
10 минут назад
Чемпионат Англии. «Челси» крупно проиграл «Ман Сити», «Астон Вилла» сыграла 1:1 с «Ноттингемом», «Тоттенхэм» уступил «Сандерленду»
11 минут назад
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в гостях – 3:0! Доку, Гехи и О’Райли забили, у Шерки два ассиста
12 минут назад
Пономарев о Челестини: «Дешевое повидло – ни черта в футболе не соображает, прямо как Карпин! Не вижу у ЦСКА будущего с ним»
22 минуты назад
Ямаль поместил фото Леброна с кубком НБА на аватарку перед ответным матчем с «Атлетико» в ЛЧ. «Кливленд» отыгрался с 1-3 в финальной серии с «Голден Стэйт» в 2016-м
29 минут назадФото
Шерки отдал 10 голевых пасов в дебютном сезоне в АПЛ. Только Бруну выше в списке ассистентов
35 минут назад
«Зенит» – «Краснодар». 1:0 – Вендел забил с передачи Луиса Энрике. Онлайн-трансляция
35 минут назадLive
Карседо о России: «Буду говорить испанским тренерам, что это хорошая страна, а РПЛ – хороший чемпионат. В будущем испанцев здесь будет больше, возможно»
36 минут назад
Ко всем новостям
Последние новости
Фанаты «Сити» пели «Это что, «Этихад»?» при 3:0 на 92-й минуте матча с «Челси» на «Стэмфорд Бридж»
6 минут назад
Чемпионат Германии. «Штутгарт» забил 4 гола «Гамбургу», «Майнц» против «Фрайбурга»
6 минут назадLive
«Челси» не выигрывает у «Сити» с 2021-го – с финала ЛЧ. «Горожане» выиграли 11 матчей из 14 с тех пор
11 минут назад
Чемпионат Франции. «Лион» играет с «Лорьяном», «Лилль» забил 4 гола «Тулузе», матч «ПСЖ» Сафонова перенесли
27 минут назад
«Челси» после потери Кайседо у своей штрафной пропустил от «Сити» 3-й гол
28 минут назад
Аршавин о Соболеве: «Тащит весну для «Зенита». С ним у команды появляется розыгрыш, с Дураном такого нет»
50 минут назад
Альба об 1:1 со «Спартаком»: «Результат несправедливый. Первый тайм за «Ростовом», во втором больше моментов было у наших ворот»
52 минуты назад
У Холанда ноль ударов и касаний мяча в штрафной «Челси» в 1-м тайме матча АПЛ
сегодня, 16:33
Чемпионат Испании. «Атлетик» принимает «Вильярреал», «Сельта» против «Овьедо», «Бетис» сыграл вничью с «Осасуной»
сегодня, 16:32Live
Пономарев о ЦСКА: «Игры никакой, защита дырявая, «Сочи» делал, что хотел. Давали принимать мяч на своей половине команде с последнего места»
сегодня, 16:12
Рекомендуем