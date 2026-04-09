У «Ливерпуля» 1 удар в створ «ПСЖ» за два последних матча в Париже

«Ливерпуль» не попал в створ ворот Матвея Сафонова.

Команда Арне Слота уступила «ПСЖ» на его поле в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов – 0:2. Она нанесла три удара, но все были неточными.

Год назад команды встречались в 1/8 финала. Игру в Париже «красные» выиграли со счетом 1:0, пробив всего один раз .