Григорян о Галактионове: «Ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку, но добивается больших результатов. Представляете, какой потенциал у тренера?»

Григорян: Галактионов ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку.

Александр Григорян рассказал, в чем следует прибавить тренеру «Локомотива » Михаилу Галактионову .

В прошедшем сезоне Мир РПЛ железнодорожники заняли 3-е место.

«Представляете, какой потенциал тренера Галактионова, который ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку, но который добивается таких больших результатов? Потому что позади такие команды, как ЦСКА и «Спартак».

Нужно понять, что мешает не совершать ошибки в подготовительном периоде. Почему летний период проходит блестяще, а в зимнем повторяются ошибки», — сказал экс-тренер «Тамбова».