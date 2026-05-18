Григорян о Галактионове: «Ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку, но добивается больших результатов. Представляете, какой потенциал у тренера?»
Григорян: Галактионов ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку.
Александр Григорян рассказал, в чем следует прибавить тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.
В прошедшем сезоне Мир РПЛ железнодорожники заняли 3-е место.
«Представляете, какой потенциал тренера Галактионова, который ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку, но который добивается таких больших результатов? Потому что позади такие команды, как ЦСКА и «Спартак».
Нужно понять, что мешает не совершать ошибки в подготовительном периоде. Почему летний период проходит блестяще, а в зимнем повторяются ошибки», — сказал экс-тренер «Тамбова».
Какие эмоции от ухода Пепа из «Сити»?27059 голосов
Жаль, большая потеря АПЛ
Ура, это шанс для остальных команд
Пока просто не верю
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии