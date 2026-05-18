  • Григорян о Галактионове: «Ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку, но добивается больших результатов. Представляете, какой потенциал у тренера?»
Григорян о Галактионове: «Ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку, но добивается больших результатов. Представляете, какой потенциал у тренера?»

Александр Григорян рассказал, в чем следует прибавить тренеру «Локомотива» Михаилу Галактионову.

В прошедшем сезоне Мир РПЛ железнодорожники заняли 3-е место.

«Представляете, какой потенциал тренера Галактионова, который ежегодно безобразно проводит зимнюю подготовку, но который добивается таких больших результатов? Потому что позади такие команды, как ЦСКА и «Спартак». 

Нужно понять, что мешает не совершать ошибки в подготовительном периоде. Почему летний период проходит блестяще, а в зимнем повторяются ошибки», — сказал экс-тренер «Тамбова».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
У него конспекты по подготовке для формата весна-осень.
Именно. Если б была весна осень Галактионов даже с ущербный составом какой в Локомотиве боролся бы за золото.
Если бы была весна-осень, его бы выперли из клуба к маю за 10 место
Последний матч, где Локомотиву надо было не проиграть для бронзы, они с треском провалили и проиграли таки ЦСКА! То есть, фактически бездарно и без вариантов проиграли матч за 3-е место (устраивала и ничья даже!)! И только чудо (ничья Спартака с Махачкалой) позволило этому "гениальному" тренеру выполнить задачу на сезон (войти в тройку)! Так что я бы на месте руководства Локо задумался бы о главном тренере. Есть статистика: 3 последних сезона Локо набирал по 53 очка, т.е., это их потолок с этим тренером. Но с 53 очками ты никогда не выиграешь РПЛ! ))
А какой потолок очков с этим составом?
Это потому что он иностранец, были бы мозги пошёл бы к Юрану или Шалимову они все про зиму знают)))
Возьмут и Талалая назначат. Вот у кого крышечка слетит окончательно
И прошу заметить с российскими игроками,в отличие от Спартака и Краснодара с ЦСКА
Великий женский тренер знает что говорит. А говорить он умеет !
Может он и идиот, но глупо отрицать его тренерские заслуги, титулов у него валов.
Если "безобразно" провели весну, но при этом всё равно остались в тройке лидеров, хотя при уходе на зимнюю паузу не было такого уж большого отрыва, то что тогда можно сказать про зимнюю подготовку соседей по таблице?
