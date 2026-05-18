  • Шаронов о 2:1 с «Балтикой»: «Динамо» сделало то, что должна делать ментально сильная команда. Это фундамент для дальнейших успехов»
Шаронов о 2:1 с «Балтикой»: «Динамо» сделало то, что должна делать ментально сильная команда. Это фундамент для дальнейших успехов»

Ассистент тренера «Динамо» Роман Шаронов оценил победу над «Балтикой» (2:1) в 30-м туре Мир РПЛ.

– Наши футболисты вышли и показали командный дух. «Балтику» не так просто обыграть, ведь они как раз им и отличаются. Что касается контроля игры, то мы знали, как играет «Балтика». Мы разбираем каждого соперника и готовимся к нему. Но в первую очередь мы отталкиваемся от своей игры.

— Кого из игроков «Динамо» могли бы выделить по этому матчу?

— Футбол – это командный вид спорта. Я бы отметил, что команда в Краснодаре оставила очень много эмоциональных сил. Но сегодня ребята показали, что, несмотря ни на что, они остаются командой. 

Я бы отметил всю команду, потому что ментальность и дух победителя – это не просто слова. Мы с Роланом Александровичем [Гусевым] и Юрием Валентиновичем [Жирковым] проживали это в качестве игроков и сейчас стараемся посеять это зерно внутри команды. 

Сегодня мы сделали то, что должна делать ментально сильная команда. Это тот фундамент для дальнейших успехов, который нужно сохранить, – сказал Шаронов.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Динамо»
Спасибо что не бросили играть в последних двух играх, после кубка, победили две непростые команды. Значит и правда, команда за Гусева играла!
А вот интересно для Тюки кто ближе: Шварц, по уходу которого он плакал, или Гусев? ))
Нормально отработал на игре вместо Гуся.
Ну вот почти и достали хваленую балтику. Усиливаться надо. Под Гусева. Никакие Шварцы не нужны. Гусеву карт-бланш на трансферы 4-5 человек надо. Опорник высокого класса пару вингеров,рослый техничный нап и креативщикмвсцентр. А иначе так и будет-на бумаге игроки нсть,а ставить некого.
Согласен, для дебюта Гусев здорово начал карьеру. Стоял бы Лунев в воротах все весенние матчи и очков на 6-7 побольше было, а это уже практически бронза. Атакующие полузащитники способные забивать и делать кроссы жизненно необходимы как и форвард способный продавить при навале, выигрывающий верх.
Молодцы, удачи Динамо в следующем сезоне !!!
Спортс, у вас с баннерами какая-то хтонь прям, перебрасывает даже если крестик нажать и часто всплывает, это полное неуважение к пользователям, досвидос
Жадность их сгубила, поэтому режу всю их рекламу
Дмитрий Губерниев: «Игдисамов должен тренировать ЦСКА, Гусев – «Динамо». Наши люди работать должны, а не черт-те кто!»
17 мая, 20:03
«Динамо» заняло 7-е место в РПЛ и показало худший результат с 2023 года – тогда стали 9-ми
17 мая, 17:20
«Динамо» обыграло «Балтику» – 2:1. Тюкавин забил победный гол на 70-й
17 мая, 17:00
24 минуты назад
40 минут назад
сегодня, 14:30
сегодня, 13:24
