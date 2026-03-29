🤑 Transfermarkt обновил стоимость игроков. Сафонов дорожает, Шевалье дешевеет

Мартовское обновление трансферных стоимостей в топовых европейских лигах Transfermarkt завершает Францией. Портал изменил оценочную стоимость 181 футболиста Лиги 1.

Наибольший рост показал Жереми Жаке, подорожавший сразу на 35 млн евро: теперь игрок «Ренна» оценивается в 55 млн евро. Второе место разделили представители «Ланса» – Мамаду Сангаре и Робен Риссер, чья стоимость увеличилась на 15 млн евро.

Игроки Лиги 1 с наибольшим ростом трансферной стоимости после мартовского обновления Transfermarkt

В мартовском обновлении стоимость состава «Ланса» выросла на 73,4 млн евро, что является самым высоким показателем среди клубов Лиги 1.

А «ПСЖ», с которым «Ланс» сражается за чемпионство, показал 14-й результат: парижане суммарно подорожали всего на 15 млн евро.

Представители столичного клуба есть и в топе футболистов, показавших самый крупный спад трансферной стоимости, –Люка Шевалье и Илья Забарный стали дешевле на 5 млн евро. Подопечных Луиса Энрике обходит Артюр Вермерен, чья трансферная стоимость снизилась на 6 млн евро.

Игроки Лиги 1 с наибольшим спадом трансферной стоимости после мартовского обновления Transfermarkt

Матвей Сафонов подорожал на 7 млн евро и теперь оценивается в 22 млн евро.

В десятке самых дорогостоящих игроков Лиги 1 доминирует «ПСЖ».

