Дуран покинул расположение «Зенита» по личным обстоятельствам

Пресс-служба сине-бело-голубых сообщила, что 22-летний нападающий, арендованный у «Аль-Насра» в январе, договорился с руководством клуба об отъезде в связи с личными обстоятельствами. О возвращении Дурана в расположение команды объявят дополнительно.

Заключительная игра «Зенита» в сезоне пройдет в воскресенье, 17 мая. В 30-м туре Мир РПЛ команда сыграет на выезде с «Ростовом».

Тимощук о трансфере Дурана в «Зенит»: «Ушли два нападающих, появился новый – мирового уровня. Время покажет, насколько это было оправданно. Сейчас главное – стать чемпионами»

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Тот кто принял решение подписать этого Джона - круглый дуран
Ответ Aleksey Yashin
Его в аренду взяли. Получилось как получилось, но могло бы быть и иначе, играть-то он умеет, просто в голове пусто.
Ответ Aleksey Yashin
Все понимали, что это риск, но поэтому и арабы готовы были отдать его за копейки в 3-4 млн за полгода. Не получилось, клиент совсем неадекватный, но в итоге и клуб толком ничего не потерял: вряд ли могли зимой быстро найти гарантированно сильного нападающего на постоянку.
Будем надеяться, что с концами 🙌
Ответ zenit1925roma1927
Да конечно с концами, это были его самые лёгкие деньги в жизни,даже арабов с турками так развести не получалось, заставляли играть в футбол, бегать и даже иногда потеть. Зачем ему грустить в России и ждать завершения сезона, в Ростов какой то там лететь чтоб на лавке посидеть если яхта простаивает и девочки названивают. Золотую медаль РПЛ ему ещё послать не забудьте почтой, а можно посылкой, вместе с тем чемоданом евро что отвалили за его аренду.
Ответ zenit1925roma1927
Комментарий скрыт
Смех смехом, но этот чувак помог Соболеву выглядеть похожим на нападающего. Поблагодарим его за это!
Ответ Владислав Харламов
Личностный коуч, получается. Дорогой только весьма.
А смысл возвращаться?
Ответ tolstiy
За чемоданом с зарплатой
Ответ tolstiy
За расчеткой от щедрого газпрома
И ходил пешком, и покинул досрочно))
Ответ Клирик
Что значит пешком? Вон как быстро сорвался!
Бежит как понос! 🤣
Ответ Клирик
Ну хоть одно ускорение сделал)
Опустела без тебя, скамья ...
Приехал, Соболева закодировал, пора и честь знать. Спасибо за всё, легенда!
давненько таких пассажиров в РПЛ не заезжало. он даже не то чтобы бездарный игрок, он вообще не игрок) ну не хочет человек работать
Звучит песня "Invisible" группы "Duran Duran"
Не понятно, зачем вообще приезжал. Человеку уже заканчивать с футболом можно.
Ответ Игорь Новиков
Дуран: "А я еду, а я еду за деньгами, за туманом в Питер едут только дураки!"
Ответ Игорь Новиков
Закончил, когда уехал в СА))
