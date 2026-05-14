«Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая

«Реал» объявил о проведении выборов президента.

«Реал» официально объявил о проведении выборов президента и совета директоров клуба.

Ранее досрочные выборы анонсировал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Сегодня «Реал » объявил о старте избирательного процесса. Желающие баллотироваться на выборах смогут выдвинуть свои кандидатуры с 14 по 23 мая. Дата и место проведения выборов будут объявлены избирательной комиссией в случае выдвижения более чем одного кандидата.

Сосьос «Реала», включенные в список избирателей, смогут проголосовать лично или по электронной почте.

Напомним, Флорентино Перес был переизбран президентом «Реала» в 2025 году – его полномочия должны были продлиться до 2029-го.