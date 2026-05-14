  • «Реал» объявил о досрочных выборах президента и совета директоров. Подача кандидатур – до 23 мая
«Реал» официально объявил о проведении выборов президента и совета директоров клуба.

Ранее досрочные выборы анонсировал президент мадридского клуба Флорентино Перес.

Сегодня «Реал» объявил о старте избирательного процесса. Желающие баллотироваться на выборах смогут выдвинуть свои кандидатуры с 14 по 23 мая. Дата и место проведения выборов будут объявлены избирательной комиссией в случае выдвижения более чем одного кандидата.

Сосьос «Реала», включенные в список избирателей, смогут проголосовать лично или по электронной почте.

Напомним, Флорентино Перес был переизбран президентом «Реала» в 2025 году – его полномочия должны были продлиться до 2029-го.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт «Реала»
Классическая авторитарная уловка для демонстрации "полного единения с избирателями".

Внезапные внеочередные выборы, без предупреждения назначенные через две недели, не дают шансов какой угодно оппозиции сделать хоть что-либо и провести хоть какую-нибудь предвыборную кампанию.

(Может Мбаппе научил Переса этому трюку)
Там где Мбаппе учился, Перес преподавал
Комментарий скрыт
Готов подать свою кандидатуру. Куда?
Потом ради прикола куплю Никиту Медведева вместо Куртуа. Пусть орет фанатам про жопы
Лучшая агитационная речь что я слышал.
Вот чертяка, с козырей зашёл! С целого Никиты Медведева (с не целым чем-то там).
Я канеш, не сосьос, но ты мой кандидат! 😁
Я правильно понимаю, что это сделано специально, чтобы никто в такие кратчайшие сроки не успел и роль Переса диктатора безальтернативно укрепилась и была без сомнений.

Лично моё мнение что именно Перес причина всего это хаоса. Игроки только следствие. Все эти реалтв и пр мусор это всё от Переса.
Так Перес и причина величия Реала в 21м веке. Не зря он самый успешный футбольный менеджер. Каждый год выигрывать невозможно. Не понимаю этой истерии, ну да, есть проблемы, но уверен, Мадрид решит их.
Это вообще можно было не делать, в новости же написано, он избран уже до 2029. 4 года ещё до новых выборов.
Я на выборы президента Реала никогда не ходил, и в этот раз точно не пойду
Хорошо конечно Перес придумал: внезапно объявил перевыборы, срок на подачу кандидатур всего 9 дней, по итогам кроме него никто не выйдет.
Глядите, сосьос мне доверяют и переизбрали в трудный момент, верной дорогой идём, товарищи
до 23 мая как-то долго, думаю, надо до конца сегодняшнего дня, все же и так успеют
От Спорца будет кандидат?
Александр Мостовой - твой выход! Лучший шанс показать всем, что не только тренировать (тренер это мелко), но и руководить клубом такая ментальная глыба как ты, легко можешь. Тем более и по испански шпрехаешь)
И памятник есть
Вариант 1. Скорее всего в Реале все-таки наметилась оппозиция самовластию Переса именно изнутри, и его хотелки встречают определенное сопротивление. Вероятно, хочет подкрепить новыми выборами какие-то свои рискованные решения. Фактически он требует вотума доверия от сосьос, на который потом обопрётся и будет рубить шашкой всякого, кто поперёк скажет.
Вариант 2. он хочет привлечь какие-то инвестиции, для обеспечения которых нужен дополнительный год президентства.
Предлагаю кандидатуру эстонского гения Винисиуса Новикова
