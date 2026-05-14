В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин

В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS.

Мадонна , Шакира и BTS станут хедлайнерами шоу в перерыве финала ЧМ-2026 .

Организатором шоу стал солист группы Coldplay Крис Мартин. В видеопрезентации, опубликованной в твиттере группы, Мартин объявил участников вместе с персонажами детского телешоу «Улица Сезам» – Элмо, Коржиком и лягушонком Кермитом, также в видео появляются персонажи «Маппет-шоу» Мисс Пигги и Животное.

«Шоу, организованное Крисом Мартином из Coldplay и продюсируемое компанией Global Citizen, будет способствовать сбору средств для образовательного фонда FIFA Global Citizen, что позволит обеспечить доступ к качественному образованию и футболу для детей по всему миру», – говорится в сообщении Coldplay.

Финал чемпионата мира-2026 пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, США.