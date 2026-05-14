  • В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин

В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS.

Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами шоу в перерыве финала ЧМ-2026.

Организатором шоу стал солист группы Coldplay Крис Мартин. В видеопрезентации, опубликованной в твиттере группы, Мартин объявил участников вместе с персонажами детского телешоу «Улица Сезам» – Элмо, Коржиком и лягушонком Кермитом, также в видео появляются персонажи «Маппет-шоу» Мисс Пигги и Животное.

«Шоу, организованное Крисом Мартином из Coldplay и продюсируемое компанией Global Citizen, будет способствовать сбору средств для образовательного фонда FIFA Global Citizen, что позволит обеспечить доступ к качественному образованию и футболу для детей по всему миру», – говорится в сообщении Coldplay.

Финал чемпионата мира-2026 пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, США.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Coldplay
Организаторам респект. Классно что решили разбавить концерт футбольным матчем)
Футбол головного мозга.
Сначала прочитал, что выступит Марадона. Задумался. Перечитал. Понял. ))))))))))
🤣
В перерыве финала ЧМ 26 пройдёт отборочный турнир Евро 28
Финал «Песня года 2000»
Такая хорошая группа была Coldplay в начале нулевых, а потом вышла Viva la vida, грандиозно продалась и они превратились в кока-колу с фитками с Бийонсе, Рианной и всякими теми же BTS. А последние альбомы вообще какие-то концепты непонятно для кого
да, альбом Viva la Vida or Death and All His Friends был поистине ШИКАРНЫМ! Мелодия на мелодии!

Видимо, его успех и сыграл с этой шикарной группой столь злую шутку
Да они сами говорили, в частности Крис Мартин, что в момент выхода альбома спорили насчет аранжировки самой песни Вива Ла Вида. И, по-моему, Мартин и настоял на вот этой попсовой аранжировке, а как увидели продажи, то челюсть упала.
Вот и клепали потом всякое в этом духе в основном, к моему сожалению.

Сейчас это не та группа, слушая которую подросток захочет учиться играть на гитаре и играть в рок-группе
«Хрючево» — жаргонное, презрительное слово, которое означает: кушанье, приготовленное из беспорядочной смеси разных продуктов.
Комментарий скрыт
Без представления о прекрасном.
Поэтому стадионы забиты даже на студенческих лигах.
У Витька из Саранска свое прекрасное, у американцев свое.
Это нам за то, что не молились
BTS это behind the scenes с оранжевого Ютуба? - должно быть забавное шоу
Звезды конечно топовые, ждем не дождемся начала ЧМ!
Комментарий скрыт
Какие-то б/у исполнители. Мадонне 80 уже есть?
Вроде ей 67 лет.
Так шоу нужно на 15 минут, их как раз на большее и не хватит)
а я ниче плохого в этом не вижу. никто ведь не заставляет смотреть, а люди на стадионе кайфанут. не понимаю тряски пивозавров
Немедленно вспомнился анекдот "хотели бы вы переспать с Мадонной? - нет, я и в целом футбол не люблю, и Мадонну в частности"
