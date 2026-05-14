В перерыве финала ЧМ-2026 выступят Мадонна, Шакира и BTS. Организатор шоу – солист Coldplay Крис Мартин
Мадонна, Шакира и BTS станут хедлайнерами шоу в перерыве финала ЧМ-2026.
Организатором шоу стал солист группы Coldplay Крис Мартин. В видеопрезентации, опубликованной в твиттере группы, Мартин объявил участников вместе с персонажами детского телешоу «Улица Сезам» – Элмо, Коржиком и лягушонком Кермитом, также в видео появляются персонажи «Маппет-шоу» Мисс Пигги и Животное.
«Шоу, организованное Крисом Мартином из Coldplay и продюсируемое компанией Global Citizen, будет способствовать сбору средств для образовательного фонда FIFA Global Citizen, что позволит обеспечить доступ к качественному образованию и футболу для детей по всему миру», – говорится в сообщении Coldplay.
Финал чемпионата мира-2026 пройдет 19 июля на «Метлайф Стэдиум» в Нью-Джерси, США.
Сначала прочитал, что выступит Марадона. Задумался. Перечитал. Понял. ))))))))))
Видимо, его успех и сыграл с этой шикарной группой столь злую шутку
Вот и клепали потом всякое в этом духе в основном, к моему сожалению.
Сейчас это не та группа, слушая которую подросток захочет учиться играть на гитаре и играть в рок-группе
Поэтому стадионы забиты даже на студенческих лигах.
У Витька из Саранска свое прекрасное, у американцев свое.