«Ливерпуль» потерял два очка из-за Гомеса. Что это вообще было? 🤦‍♂️

«Ливерпуль» не выиграл бы АПЛ даже, если все конкуренты регулярно теряли бы очки. Почему? А вспомните: атака выигрывает матчи, титулы выигрывает оборона. И со вторым огромные проблемы.

Упущенная победа с «Тоттенхэмом» полностью на плечах центральных защитников. «Ливерпуль» поплыл после быстрого розыгрыша гостей, даже несмотря на сильное численное превосходство.

Видимо, все решили, что с эпизодом разберется Вирджил ван Дейк. Но он как раз провалился.

А вот Джо Гомесу явно стоит побольше тренироваться. Особенно над тактикой. Прикрывая помарку капитана, он совершенно упустил Ришарлисона.

Так играть нельзя.