1 мин.
2

😲 Лишь Роналду трижды становился игроком сезона в трех разных европейских топ-5 лигах. Еще шестеро брали награду в двух чемпионатах

Лучший показатель качества футболиста – достижения в разных лигах. И если брать топ-5 европейских чемпионатов, то вы должны знать семь фамилий. Эти игроки брали награду «Игрок сезона» минимум в двух чемпионатах.

Но лишь Криштиану Роналду делал это сразу в трех лигах.

Португалец велик.

Клубы
logoЗлатан Ибрагимович
logoКриштиану Роналду
logoКевин де Брюйне
logoКарим Бензема
logoЭден Азар
logoЭрлинг Холанд
logoДжуд Беллингем
logoРеал Мадрид
logoМанчестер Сити
logoПСЖ
logoИнтер