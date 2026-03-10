😲 Лишь Роналду трижды становился игроком сезона в трех разных европейских топ-5 лигах. Еще шестеро брали награду в двух чемпионатах
Лучший показатель качества футболиста – достижения в разных лигах. И если брать топ-5 европейских чемпионатов, то вы должны знать семь фамилий. Эти игроки брали награду «Игрок сезона» минимум в двух чемпионатах.
Но лишь Криштиану Роналду делал это сразу в трех лигах.
Португалец велик.
если долго хейтить мадрид (и все что с ним связано) и одновременно восхвалять барсу (и все что с ней связано), можно нарушить принцип профессиональной беспристрастности журналиста :)