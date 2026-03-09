Лионель Месси – мастер штрафных. Свой второй официальный гол в 2026 году аргентинец забил в излюбленной манере.

Иногда и у мастеров случаются промашки. После удара Лео со штрафного мяч угодил прямо в крохотную поклонницу «Интер Майами». Родители малышки сперва испугались, но папа быстро увидел в случившемся хороший знак.

Мужчина радостно повторял: «В тебя попал Месси, милая! Тебя ударил мячом Месси! Тебя ударил Месси!»

С малышкой, к счастью, полный порядок. Подрастет и сможет податься в женскую команду «Барсы» – папа расскажет, как в детстве Лео ее благословил.