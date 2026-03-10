  • Спортс
Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка

Массовая драка произошла на матче молодежных команд в Казахстане.

Игроки молодежных команд «Ордабасы» и «Актобе» устроили массовую драку во время товарищеского матча. 

В начале второго тайма произошла стычка с участием двух игроков, которая переросла в массовую потасовку. 

«К сожалению, двое наших молодых игроков были доставлены в больницу. У одного выявлен перелом челюсти, ему предстоит операция. У второго диагностирована травма губы и подбородка», – сообщили в пресс-служба «Актобе».

В актюбинском клубе заявили, что категорически не приемлют насилие в спорте и ожидают тщательного расследования инцидента, а также пообещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь в лечении и реабилитации.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Ак Жайык»
Когда говорили играть по бразильской, это не значит, как в матче Атлетико Минейро -Крузейро

Хайлайты убойного казахстанского футбола с элементами бразильской техники и нокаутов
https://youtu.be/MqLoh6ybCKc?si=9qYaUE6LLKlFAIsY
что-то футболеры дерутся часто последнее время
Зачинщиков драки надо дисквалифицировать ПОЖИЗНЕННО! Кулачный бой это в другом виде спорта.
Оказывается зачинщиком драки оказался капитан Ордабасы, и это капитан вместо того, чтобы не допустить драки на поле, поэтому должно быть проведено без пристрастное расследование, все участвующие в драке игроки должны быть наказаны по всей строгости, а капитан Ордабасы однозначно обязан оплатить полностью лечение и восстановление игроков Актобе, и дисквалифицирован по жизненно.
