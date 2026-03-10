Игроку молодежки «Актобе» сломали челюсть во время массовой драки в матче с «Ордабасы», ему предстоит операция. Другой футболист получил травму губы и подбородка
Массовая драка произошла на матче молодежных команд в Казахстане.
Игроки молодежных команд «Ордабасы» и «Актобе» устроили массовую драку во время товарищеского матча.
В начале второго тайма произошла стычка с участием двух игроков, которая переросла в массовую потасовку.
«К сожалению, двое наших молодых игроков были доставлены в больницу. У одного выявлен перелом челюсти, ему предстоит операция. У второго диагностирована травма губы и подбородка», – сообщили в пресс-служба «Актобе».
В актюбинском клубе заявили, что категорически не приемлют насилие в спорте и ожидают тщательного расследования инцидента, а также пообещали оказать пострадавшим всю необходимую помощь в лечении и реабилитации.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Ак Жайык»
