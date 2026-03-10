  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Белоус о «Спартаке»: «Не понимаю слепую веру в иностранцев. Чего добились Абаскаль и Станкович? В какой футбол они играют при Карседо? Гусев в «Динамо» поставил потрясающий футбол»
77

Белоус о «Спартаке»: «Не понимаю слепую веру в иностранцев. Чего добились Абаскаль и Станкович? В какой футбол они играют при Карседо? Гусев в «Динамо» поставил потрясающий футбол»

Юрий Белоус: не понимаю, почему в «Спартаке» такая слепая вера в иностранцев.

Бывший вице-президент «Локомотива» Юрий Белоус высказался о приглашении иностранных специалистов в «Спартак».

В понедельник команда под руководством Хуана Карлоса Карседо обыграла «Акрон» со счетом 4:3 в 20-м туре Мир РПЛ.

– Что тут сказать? Пожалуй, «Спартак» на победу наиграл, больше создал моментов. Но каким образом? Вырвал три очка в самой концовке во встрече со средненьким «Акроном». Веселая игра, нечего добавить...

– Какой футбол ставит «Спартаку» Карседо?

– Я бы хотел сказать о другом. Почему-то у главного спонсора «Спартака» есть какая-то маниакальная страсть к иностранным тренерам. Это было и в эпоху Федуна. Такой вектор мы наблюдаем и сейчас. Был Станкович, теперь Карседо...

Но есть же другой наглядный пример. Московское «Динамо»! Там поверили в молодого специалиста Ролана Гусева, бывшего игрока этой команды. Сейчас, наверное, все со мной согласятся, что он поставил «Динамо» потрясающий футбол! На него любо-дорого смотреть. А что в «Спартаке»?

– Валидольная победа над «Акроном».

– Я не сторонник кадровых решений руководства этого клуба. Не понимаю, по каким критериям выбрали на роль главного тренера Карседо. У меня нет объяснения. Где он работал? На Кипре? Ну и что? За это его надо звать в один из самых титулованных клубов СССР и России?! Мы же не в угадайку играем! Где логика-то?

– Веселый футбол, шоу, эмоции.

– Хм... В свое время я рискнул и назначил главным тренером «Москвы» молодого Слуцкого. Ему тогда было всего 34 года. Но на тот момент он уже доказал свою состоятельность в дубле, выиграл золотые медали, понимаете? Там была своя логика. А какие аргументы есть у «Спартака» в пользу Карседо? Разве он адаптирован к нашей лиге? Да, когда-то давно был помощником у Эмери. Ну и что? Знаете, что меня еще неприятно удивило?

– Что же?

– Он испанец, у него есть переводчик. А он дает интервью на довольно ломаном английском языке. Зачем? Кто его будет понимать? Да никто! Похоже, он оторван от наших реалий. Так что я никак не могу взять в толк, почему в «Спартаке» такая слепая вера в иностранцев. Какой итоговый результат? Что выиграл Абаскаль? Чего добился Станкович? В какой футбол играет «Спартак» при Карседо? – сказал Белоус.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoХуан Карлос Карседо
logoпремьер-лига Россия
logoАкрон
logoСпартак
logoЮрий Белоус
logoРолан Гусев
logoЛеонид Федун
logoДеян Станкович
logoДинамо Москва
logoГильермо Абаскаль
logoСпорт-Экспресс
77 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Будь на месте Карседо с таким футболом условный Аленичев, то сейчас вот эти Белоусы взахлёб нахваливали его
Ответ funnynerd21
Будь на месте Карседо с таким футболом условный Аленичев, то сейчас вот эти Белоусы взахлёб нахваливали его
Он то кто,и как звать
Рано Гуся нахваливать....
Играют пока на эмоциях, к концу чемпионата можно будет делать выводы.
Ответ S<>M
Рано Гуся нахваливать.... Играют пока на эмоциях, к концу чемпионата можно будет делать выводы.
+++
Радостно, но пока пару матчей только
Если б зависело только от первых матчей, то Гончаренко никогда б не увольняли
Белоус на трехдневном похмелье решил после 3-й игры испанца начать системную КБ-истерику? Вчера Спартак забил 4 отличных гола. Игру Карседо ставить нормально. Еще и исполнители хорошие. Оборону чтобы выстроить, надо постараться, тем более там поленья присутствуют.достали эти белоусы
Ответ Дмитрий Иванов_1116935881
Белоус на трехдневном похмелье решил после 3-й игры испанца начать системную КБ-истерику? Вчера Спартак забил 4 отличных гола. Игру Карседо ставить нормально. Еще и исполнители хорошие. Оборону чтобы выстроить, надо постараться, тем более там поленья присутствуют.достали эти белоусы
Комментарий скрыт
Ответ Кирилл Демченко
Комментарий скрыт
Карседо набрал, если не ошибаюсь, на 3 очка больше Семака и Мусаева, на 2 очка больше Галактионова, на 6 очков больше Челестини и на 5 очков больше Трололо. А теперь давай, расскажи, дружище, насколько Акрон слабее Оренбурга.
2 тура и "поставил футбол".
ну, не будем забывать, что провалившийся Карпин был наш отечественный
Ответ gloomy
2 тура и "поставил футбол". ну, не будем забывать, что провалившийся Карпин был наш отечественный
Таки он эстонец в таком случае)
Ответ gloomy
2 тура и "поставил футбол". ну, не будем забывать, что провалившийся Карпин был наш отечественный
Ну Каррир ставил более менее понятный футбол и занимал кстати призовые места и вёл борьбу за золото, а не за 5-6 места
Проиграет Динамо 2 матча и начнется ад. Эти же самые персонажи обувь сменят. Про опыт вспомнят и так далее
Ничего против Динамо не имею, но у меня нет ощущения какой-то поставленной игры, скорее, стечение обстоятельств: полуразваленный Спартак, который умудряется треху от Акрона дома получить, удаление в начале матча у ЦСКА. Давайте посмотрим, что будет дальше
Ответ Ржевский
Ничего против Динамо не имею, но у меня нет ощущения какой-то поставленной игры, скорее, стечение обстоятельств: полуразваленный Спартак, который умудряется треху от Акрона дома получить, удаление в начале матча у ЦСКА. Давайте посмотрим, что будет дальше
Вот-вот. С ЦСКА за весь матч в большинстве в атаке создали примерно ничего, кроме двух стандартов и реализации обреза. Бителло в потрясающей форме, видимо - отсюда и результат.
Ответ Ржевский
Ничего против Динамо не имею, но у меня нет ощущения какой-то поставленной игры, скорее, стечение обстоятельств: полуразваленный Спартак, который умудряется треху от Акрона дома получить, удаление в начале матча у ЦСКА. Давайте посмотрим, что будет дальше
И 4 забить,забыл сказать?
Гусев уже тренер уровня Манчестер Сити))
Не успел Карседо доехать до Спартака, его уже сливают 🤡
Интересная логика: Карседо работал на Кипре и это не показатель, не надо его звать; вот Гусев нигде не работал — его надо
За несколько игр Карседо готовы линчевать, а Гуся за чуть большее количество игр носят на руках, при том что до перерыва его тоже скорее выгоняли. Мда.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет прожил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, поэтому я в стороне от нашего бомонда»
1 минуту назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
21 минуту назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
34 минуты назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
49 минут назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
58 минут назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
7 минут назад
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
16 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
18 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
26 минут назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
39 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
49 минут назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
сегодня, 09:54
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
сегодня, 09:40
Рекомендуем