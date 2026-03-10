😨 Газета El Heraldo de Mexico cчитает, что Мартинес вызовет Жоту вместо Роналду на товарищеские матчи
Газета El Heraldo de Mexico пробила дно и оказалась в другом измерении.
Согласитесь, выглядит как вполне приличное издание? Видите слева колонку про Криштиану?
А теперь обратите внимание на последний абзац. И даже на конкретную фразу.
Перевод:
«Федерация футбола Португалии намекнули, что Роберто Мартинес воспользуется отсутствием Криштиану Роналду, чтобы проверить Гонсалу Рамуша и рассмотреть возвращение Диогу Жоты, который находится под наблюдением после физических проблем. Также он планирует вызвать нападающего «Толуки» Паулиньо».
У всех ведь дрожь по телу пробежала?