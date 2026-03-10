Артем Дзюба: «Судьи стали чересчур уповать на ВАР. В большинстве своем они хорошие ребята, но есть и те, кто общается некрасиво»
Артем Дзюба: судьи стали чересчур уповать на ВАР.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о российских судьях.
«Мы больше говорим о судействе, чем о футболе. Непонятные решения.
В большинстве своем судьи – хорошие ребята. Есть простые, но есть и те, кто общается некрасиво. Они стали чересчур уповать на ВАР», – сказал Дзюба.
Также футболисты при обращении к судье одни маты и глаза как будто убить готовы
Не мог Дзюба что-то сказать в таком тоне. Или сочинили, или переводчик поработал. "Те кто общается некрасиво" - это не Дзюба.
с русского на русский что-ли переводил?:)
С истинного русского
Вчера Тёмка красиво по полю катался после лёгкого касания уха.
Чуть ухо не оторвали, а судьи ноль внимания. Надежды Дзюбы на ВАР не осуществились. Бедолага.
Хороший человек это не квалификация
это он о вчерашнем пенальти?
От Дзюбы это просто анекдот.
Ну тут-то Дзюба абсолютно прав. Судья в метре от эпизода, даёт играть, через полчаса ему в ухо дают команду бежать к монитору и он послушно это делает. И, конечно, назначает пенальти, чтоб не дискредитировать бригаду просмотровщиков.
череЗчур
