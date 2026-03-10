Артем Дзюба: «Судьи стали чересчур уповать на ВАР. В большинстве своем они хорошие ребята, но есть и те, кто общается некрасиво»

Артем Дзюба: судьи стали чересчур уповать на ВАР.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба поделился мнением о российских судьях.

«Мы больше говорим о судействе, чем о футболе. Непонятные решения.

В большинстве своем судьи – хорошие ребята. Есть простые, но есть и те, кто общается некрасиво. Они стали чересчур уповать на ВАР», – сказал Дзюба.