13

Артем Дзюба: «Судьи стали чересчур уповать на ВАР. В большинстве своем они хорошие ребята, но есть и те, кто общается некрасиво»

Артем Дзюба: судьи стали чересчур уповать на ВАР.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба поделился мнением о российских судьях.

«Мы больше говорим о судействе, чем о футболе. Непонятные решения.

В большинстве своем судьи – хорошие ребята. Есть простые, но есть и те, кто общается некрасиво. Они стали чересчур уповать на ВАР», – сказал Дзюба.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
13 комментариев
Также футболисты при обращении к судье одни маты и глаза как будто убить готовы
Не мог Дзюба что-то сказать в таком тоне. Или сочинили, или переводчик поработал. "Те кто общается некрасиво" - это не Дзюба.
Ответ Zenith forever
Не мог Дзюба что-то сказать в таком тоне. Или сочинили, или переводчик поработал. "Те кто общается некрасиво" - это не Дзюба.
с русского на русский что-ли переводил?:)
Ответ Ржевский
с русского на русский что-ли переводил?:)
С истинного русского
Вчера Тёмка красиво по полю катался после лёгкого касания уха.
Чуть ухо не оторвали, а судьи ноль внимания. Надежды Дзюбы на ВАР не осуществились. Бедолага.
Хороший человек это не квалификация
это он о вчерашнем пенальти?
От Дзюбы это просто анекдот.
Ну тут-то Дзюба абсолютно прав. Судья в метре от эпизода, даёт играть, через полчаса ему в ухо дают команду бежать к монитору и он послушно это делает. И, конечно, назначает пенальти, чтоб не дискредитировать бригаду просмотровщиков.
