В топ-5 лиг Европы лишь четыре клуба сумели забить больше сотни голов во всех турнирах сезона-2025/26: «Бавария», «Барселона», «Арсенал» и «Манчестер Сити». Представители АПЛ перешагнули отметку в 100 мячей в недавних играх Кубка Англии.

Лидером по голам остается «Бавария», чьи игроки наколотили уже 128 голов. Из десятки самых результативных команд мюнхенцам потребовалось наименьшее количество матчей – 38 встреч. Столько же игр провел «Марсель», расположившийся на девятой строчке рейтинга. «Бавария» и «Интер» стали единственными представителями своих чемпионатов.

У Ла Лиги и Премьер-лиги в рейтинге по три представителя. Наибольшее количество матчей отыграл «Арсенал» – как и у соотечественников из Манчестера, на счету «канониров» 101 гол во всех соревнованиях.

В Бундеслиге «Бавария» отправила к себе в коллекцию 92 мяча, команде осталось забить еще 10, чтобы побить рекорд лиги по мячам за кампанию. Среди топовых европейских лиг, начиная с сезона-1963/64, лучший результат остается за «Мадридом»: в сезоне-2011/12 «сливочные» забили 121 гол в чемпионате страны.