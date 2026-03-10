30

Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в «Лужниках» 24 мая

Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках».

Определены дата и место проведения Суперфинала FONBET Кубка России.

Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Лужники» 24 мая. Это решение утвердило бюро исполкома РФС.

Борьбу за трофей в Пути РПЛ продолжают ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Спартак». В Пути регионов выступают «Крылья Советов», «Локомотив», «Зенит» и махачкалинское «Динамо».

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Кубка России
30 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
А финалист вылетает?
Ответ Kane575
А финалист вылетает?
Нет, он попадает в легкую часть сетки ЛЧ.
Ответ Kane575
А финалист вылетает?
Суперфиналист
а может, можно как-нибудь по регионам финальные матчи повозить?)
Ответ StillInTheGame
а может, можно как-нибудь по регионам финальные матчи повозить?)
Ни в коем случае. Это зрелище только для столицы. Уже сейчас заявок в пять раз больше чем вмещает стадио.
Ответ StillInTheGame
а может, можно как-нибудь по регионам финальные матчи повозить?)
Для этого есть Суперкубок
ждем когда будет супер пупер финал
Оригинальный выбор, что тут скажешь 🙂
Ответ Forest993
Оригинальный выбор, что тут скажешь 🙂
Он стоит посто так. Решил кто-то чуть заработать.
Ответ marchellinos
Он стоит посто так. Решил кто-то чуть заработать.
Много где можно было сыграть: Нижний Новгород, Екатеринбург, Самара. И так далее и тому подобное. Одно дело финал в Москве в "Лужниках" ЦСКА - Спартак, например и другое дело, Динамо - Краснодар, например, в тех же "Лужниках". Аудитория разная будет.
Выбор очевиден. Построили "золотой" стадион, на потраченные на него деньги можно было десяток больших стадионов с крышами построить, и стоит он никому особо не нужен.
Ответ Zenith forever
Выбор очевиден. Построили "золотой" стадион, на потраченные на него деньги можно было десяток больших стадионов с крышами построить, и стоит он никому особо не нужен.
Странная питерская арифметика снова в деле.
Построили большой стадион с крышей в Питере за 43 млрд рублей.
Реконструкция Лужников обошлась в 27 млрд рублей..
Про какой десяток идёт речь?
А финал где пройдет?
Ответ nek24
А финал где пройдет?
В Индонезии вроде )
