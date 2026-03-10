Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в «Лужниках» 24 мая

Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках».

Определены дата и место проведения Суперфинала FONBET Кубка России.

Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Лужники » 24 мая. Это решение утвердило бюро исполкома РФС.

Борьбу за трофей в Пути РПЛ продолжают ЦСКА, «Краснодар », «Динамо» и «Спартак ». В Пути регионов выступают «Крылья Советов», «Локомотив », «Зенит » и махачкалинское «Динамо».

Действующим обладателем трофея является ЦСКА.