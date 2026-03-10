Суперфинал FONBET Кубка России пройдет в «Лужниках» 24 мая
Суперфинал Кубка России пройдет в «Лужниках».
Определены дата и место проведения Суперфинала FONBET Кубка России.
Решающий матч турнира пройдет на стадионе «Лужники» 24 мая. Это решение утвердило бюро исполкома РФС.
Борьбу за трофей в Пути РПЛ продолжают ЦСКА, «Краснодар», «Динамо» и «Спартак». В Пути регионов выступают «Крылья Советов», «Локомотив», «Зенит» и махачкалинское «Динамо».
Действующим обладателем трофея является ЦСКА.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал Кубка России
Построили большой стадион с крышей в Питере за 43 млрд рублей.
Реконструкция Лужников обошлась в 27 млрд рублей..
Про какой десяток идёт речь?