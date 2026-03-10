Австралия предоставила гуманитарные визы пяти сбежавшим футболисткам сборной Ирана, сообщил глава МВД: «Здесь они в безопасности. У других членов команды есть такая же возможность»
Австралия предоставила гуманитарные визы сбежавшим футболисткам сборной Ирана.
В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.
Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.
Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии.
Министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что этим спортсменкам предоставили временные гуманитарные визы.
«Они могут оставаться в Австралии. Здесь они в безопасности и должны чувствовать себя как дома.
Я говорю другим членам команды: у них есть такая же возможность. Австралия приняла женскую сборную Ирана по футболу в свои сердца. Эти женщины пользуются огромной популярностью в Австралии, но мы понимаем, что они находятся в чрезвычайно трудной ситуации из-за решений, которые им приходится принимать. Однако у них по-прежнему будет возможность обратиться к австралийским официальным лицам, если они захотят это сделать», – сказал Берк.