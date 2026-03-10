  • Спортс
  • Австралия предоставила гуманитарные визы пяти сбежавшим футболисткам сборной Ирана, сообщил глава МВД: «Здесь они в безопасности. У других членов команды есть такая же возможность»
Австралия предоставила гуманитарные визы пяти сбежавшим футболисткам сборной Ирана, сообщил глава МВД: «Здесь они в безопасности. У других членов команды есть такая же возможность»

В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Сообщалось, что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что этим спортсменкам предоставили временные гуманитарные визы. 

«Они могут оставаться в Австралии. Здесь они в безопасности и должны чувствовать себя как дома.

Я говорю другим членам команды: у них есть такая же возможность. Австралия приняла женскую сборную Ирана по футболу в свои сердца. Эти женщины пользуются огромной популярностью в Австралии, но мы понимаем, что они находятся в чрезвычайно трудной ситуации из-за решений, которые им приходится принимать. Однако у них по-прежнему будет возможность обратиться к австралийским официальным лицам, если они захотят это сделать», – сказал Берк.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Guardian
Ржевский уже здесь, на посту, ждём мурзилку в парандже
Хорошая новость! Им опасно возвращаться на родину. Там нового аятоллу ранили/убили - пока не понятно.
ранили. прячется где-то, но, видимо, ненадолго
Чувствую, вы бы мечтали жить в райском Иране, а не загнивающем США?
Браво смелым женщинам, которые не хотят жить в доисторическом строе, который процветал в Иране последние 30 с лишним лет, благо ему мало осталось. Мирных жителей, погибших и пострадавших под этими обстрелами очень жаль, но по-другому уничтожить этот кровавый режим кажется невозможно.
Ядеркой разбомбить, чего уж мелочиться тогда. Сразу все станут истинно свободными. Мдаа
Интересно, из мужской сборной кто-нибудь летом останется в США после вылета?
Теперь иранских спортсменов на выезд страны будут тщательно проверять, а многих уже и не выпустят
Надеемся, что это не понадобится,и режим исламистов скоро падёт🙏
Очень смешная демонизация врага от западных сми, и главное - их целевая аудитория верит в это всё.
Да что уж там, ни страна, а просто рай на земле. Мечта практически. Возможно, одна из самых комфортных для жизни стран, в которую мечтает переехать почти весь мир.
И следом приедет пара сотен родственников всех мастей :))
