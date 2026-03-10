Австралия предоставила гуманитарные визы пяти сбежавшим футболисткам сборной Ирана, сообщил глава МВД: «Здесь они в безопасности. У других членов команды есть такая же возможность»

Иранским футболисткам дали гуманитарные визы в Австралии.

Австралия предоставила гуманитарные визы сбежавшим футболисткам сборной Ирана.

В воскресенье иранская команда уступила сборной Филиппин со счетом 0:2 в заключительном матче группового этапа Кубка Азии и вылетела из турнира, заняв последнее место в группе A.

Ранее ведущий иранского государственного телевидения Мохаммед Реза Шахбази раскритиковал футболисток сборной Ирана, не исполнивших национальный гимн на одном из матчей: «С предателями во время войны нужно обращаться строже». После этого FIFPro попросила ФИФА и Азиатскую футбольную конфедерацию (AFC) обеспечить безопасность футболисток.

Сообщалось , что пять иранских футболисток сбежали из расположения команды при помощи полиции Австралии.

Министр внутренних дел Австралии Тони Берк подтвердил, что этим спортсменкам предоставили временные гуманитарные визы.

«Они могут оставаться в Австралии. Здесь они в безопасности и должны чувствовать себя как дома.

Я говорю другим членам команды: у них есть такая же возможность. Австралия приняла женскую сборную Ирана по футболу в свои сердца. Эти женщины пользуются огромной популярностью в Австралии, но мы понимаем, что они находятся в чрезвычайно трудной ситуации из-за решений, которые им приходится принимать. Однако у них по-прежнему будет возможность обратиться к австралийским официальным лицам, если они захотят это сделать», – сказал Берк.