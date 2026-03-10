Артем Дзюба: «Путин – самый известный человек в мире. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин»

Артем Дзюба: Путин – самый известный человек в мире.

Нападающий «Акрона » Артем Дзюба назвал людей, которые популярнее его в России.

– Роналду называет себя самым популярным человеком в мире. Кто популярнее вас в России?

– Самый известный человек в мире – Путин. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин, – сказал Дзюба.