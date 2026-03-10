  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Артем Дзюба: «Путин – самый известный человек в мире. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин»
176

Артем Дзюба: «Путин – самый известный человек в мире. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин»

Артем Дзюба: Путин – самый известный человек в мире.

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал людей, которые популярнее его в России. 

– Роналду называет себя самым популярным человеком в мире. Кто популярнее вас в России?

– Самый известный человек в мире – Путин. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин, – сказал Дзюба.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoпремьер-лига Россия
logoВладимир Путин
logoВашингтон
logoАкрон
logoАртем Дзюба
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
176 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
То что Дзюба ватник было давно понятно, много лет его кормил «Газпром» а чемпионат мира 2018 дал «мнимую» популярность.
Те же Аршавин, Павлюченко и Жирков были на голову сильнее как футболисты, с разной степенью успеха поиграли в Англии.
Дзюба по российским меркам Ок, но за границей он никто и звать его никак.
Ответ wxvnpc5psr
То что Дзюба ватник было давно понятно, много лет его кормил «Газпром» а чемпионат мира 2018 дал «мнимую» популярность. Те же Аршавин, Павлюченко и Жирков были на голову сильнее как футболисты, с разной степенью успеха поиграли в Англии. Дзюба по российским меркам Ок, но за границей он никто и звать его никак.
Был он за границей, как-то удалось себя втюхать. Но не прилип там
Ответ wxvnpc5psr
То что Дзюба ватник было давно понятно, много лет его кормил «Газпром» а чемпионат мира 2018 дал «мнимую» популярность. Те же Аршавин, Павлюченко и Жирков были на голову сильнее как футболисты, с разной степенью успеха поиграли в Англии. Дзюба по российским меркам Ок, но за границей он никто и звать его никак.
Так он и говорит - в России, после Овечкина.
Акрон же проиграл вчера, и Дзюба не забил. Чего он разговорился то опять?
Ответ Aleksey Yashin
Акрон же проиграл вчера, и Дзюба не забил. Чего он разговорился то опять?
Так страшной силы вчера удар в голову прилетел от Джику. Артемка в конвульсиях бился. Стрясло кукуху видать
Ответ Василий Малышкин
Так страшной силы вчера удар в голову прилетел от Джику. Артемка в конвульсиях бился. Стрясло кукуху видать
Комментарий скрыт
Самый популярный из российских спортсменов 37 лет, играющих в Акроне.
Ответ Милдронат Бромантанов
Готовый депутат
Скорee преемник Царя растет
Ответ Милдронат Бромантанов
Готовый депутат
Да просто готовый
Только вот популярность эта совершенно не от футбола пришла. По спортивному тот же Акинфеев куда популярнее Дзюбы будет
Ответ funnynerd21
Только вот популярность эта совершенно не от футбола пришла. По спортивному тот же Акинфеев куда популярнее Дзюбы будет
А откуда эта популярность пришла?)
Откровенно, началось всё с того, что домохозяйки узнали о нем после ЧМ)
Ответ Evgen51Sever
А откуда эта популярность пришла?) Откровенно, началось всё с того, что домохозяйки узнали о нем после ЧМ)
О нём знали не больше, чем об Акинфееве, Смолове или Жиркове, но потом вдруг появилось одно видео....
Походу знатно ему в голову вчера прилетело
Ответ Яйцаголовый Алонсо
Походу знатно ему в голову вчера прилетело
А что он не так сказал?
Самый популярный ананист.
Ответ stulovb
Самый популярный ананист.
Александр Пистолетов популярнее.
Хабиб с 40 млн подписчиками поперхнулся.
Ответ Крыс Пол
Хабиб с 40 млн подписчиками поперхнулся.
Назвать его российским спортсменом можно с большой натяжкой.
Ответ Крыс Пол
Хабиб с 40 млн подписчиками поперхнулся.
Он про спростсменов говорит. А мордобой - это, как медиалига футбольная. Для определённого контингента, так скажем
"хорошими делами прославиться нельзя"
Возможно да , но есть нюанс, когда у человека далекого от футбола спрашиваешь за Дзюбу, он тебе отвечает «а это тот который ****ил на камеру? А еще я его в каком-то видосике на ютубе видел» , но уж никак не за спортивные заслуги. То что Дзюба хотя бы чемпион России и какой-то там рекордсмен знают , только люди интересующиеся футболом в стране, а это не такое большое кол-во людей
Ответ На конспектах Мостового
Возможно да , но есть нюанс, когда у человека далекого от футбола спрашиваешь за Дзюбу, он тебе отвечает «а это тот который ****ил на камеру? А еще я его в каком-то видосике на ютубе видел» , но уж никак не за спортивные заслуги. То что Дзюба хотя бы чемпион России и какой-то там рекордсмен знают , только люди интересующиеся футболом в стране, а это не такое большое кол-во людей
Комментарий скрыт
Ответ На конспектах Мостового
Возможно да , но есть нюанс, когда у человека далекого от футбола спрашиваешь за Дзюбу, он тебе отвечает «а это тот который ****ил на камеру? А еще я его в каком-то видосике на ютубе видел» , но уж никак не за спортивные заслуги. То что Дзюба хотя бы чемпион России и какой-то там рекордсмен знают , только люди интересующиеся футболом в стране, а это не такое большое кол-во людей
Я бы не слишком ориентировался на мнение людей, которые смотрят "видосики" с таким контентом.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
19 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
32 минуты назад
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
47 минут назад
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
56 минут назад
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Винисиус предлагал пробить пенальти Вальверде, сделавшему хет-трик в игре с «Сити», но уругваец отказался. Бразилец извинился перед болельщиками за то, что не забил
сегодня, 09:19Фото
Артем Дзюба: «Израиль и Америку не дисквалифицируют. Это банальный вопрос, и так все понятно»
сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
5 минут назад
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
14 минут назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
16 минут назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
24 минуты назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
37 минут назад
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
47 минут назад
Барколя и Энрике получили 8 за матч с «Челси» от L’Équipe. У Сафонова – 5, у Мендеша – 3, у Дембеле и Невеша – 7, у Йоргенсена – 2, Росеньору поставили 4
сегодня, 10:09
Шалимов о поражении «Зенита»: «Забив, решили остановиться и доигрывать, а «Оренбург» давил. Тройка Вендел – Педро – Джон в центре – просто катастрофа»
сегодня, 09:54
Гендиректор «Ахмата» Айдамиров о санкциях США: «Еще 100 наложат – выстоим. Если мы еще достойно выступаем, значит, адаптировались»
сегодня, 09:41
Мадуэке о пенальти с «Байером»: «Когда видишь ВАР, думаешь: «Боже мой». Но я знал, что это 11-метровый»
сегодня, 09:40
Рекомендуем