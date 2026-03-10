Артем Дзюба: «Путин – самый известный человек в мире. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин»
Артем Дзюба: Путин – самый известный человек в мире.
Нападающий «Акрона» Артем Дзюба назвал людей, которые популярнее его в России.
– Роналду называет себя самым популярным человеком в мире. Кто популярнее вас в России?
– Самый известный человек в мире – Путин. А популярнее меня среди российских спортсменов только Овечкин, – сказал Дзюба.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
Те же Аршавин, Павлюченко и Жирков были на голову сильнее как футболисты, с разной степенью успеха поиграли в Англии.
Дзюба по российским меркам Ок, но за границей он никто и звать его никак.
Откровенно, началось всё с того, что домохозяйки узнали о нем после ЧМ)