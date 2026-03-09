Холанд показал травму ноги. Повреждение нанес Ковачич – перед матчем с «Мадридом»

Эрлинг Холанд, внезапно решивший отрастить бороду викинга , отчитался в соцсетях: на тренировке он получил травму. Норвежец пострадал от Матео Ковачича, который сам из-за повреждения не играет с октября 2025-го.

Холанд выложил фото травмированной ноги и поблагодарил партнера за аккуратный подкат на тренировке.

В соцсетях шутят, что экс-игрок «Мадрида» помог бывшей команде устранить конкурента перед матчем Лиги чемпионов.

Холанд пропустил кубковую встречу «Сити» с «Ньюкаслом». На пресс-конференции Пеп Гвардиола объяснил, что просто дал подопечному отдохнуть перед сложным выездом на «Сантьяго Бернабеу».

Травма, нанесенная Ковачичем, вряд ли помешает норвежской суперзвезде сыграть с «Мадридом». От клуба и нападающего не поступало никаких сообщений о серьезном повреждении.