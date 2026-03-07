🎥 Любовь в воздухе! Владельцы «Мэнсфилда» поцелуем отметили гол их команды «Арсеналу»

«Арсенал» в матче 1/8 Кубка Англии против «Мэнсфилда» забил сотый гол в текущем сезоне . Для команды из третьего дивизиона мяч в ворота лидера Премьер-лиги получился не менее значимым.

«Канониры» пропустили от Уилла Эванса, форвард в свободное от футбола время работает на отцовской ферме. «Мэнсфилдом» владеет чета Рэдфорд – Кэролин и Джон. Супруга просмотрела историческое взятие ворот своего клуба.

Когда женщина вернулась на трибуну, гол она отметила поцелуем с мужем. А на скамейке «Мэнсфилда» радовался тренерский штаб команды.

Семья Рэдфорд очаровала поклонников футбола. Перед игрой с «Арсеналом» супруги дали немного сумасшедшее интервью : пока пара общалась с прессой, собака не переставала играть с рукавом Кэролин. На фоне владельцев «Мэнсфилда» носился их сын в футболке «канониров».

Пару слов о миссис Рэдфорд. Кэролин возглавила «Мэнсфилд» в 2011 году, став самой молодой женщиной у руля клуба в английском футболе. В 2018 году ее состояние оценивалось в 8,3 млн фунтов стерлингов.

Красота.