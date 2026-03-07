🎥 Мадуэке забил сотый мяч «Арсенала». Только у двух клубов из топ-5 Европы голов больше

В 1/8 финала Кубка Англии «Мэнсфилд» из третьего дивизиона дал бой лидеру АПЛ. «Арсенал» вырвал победу 2:1, Эберечи Эзе вывел своих вперед на 66-й минуте встречи.

А счет в матче на 41-й минуте открыл Нони Мадуэке. Его гол для «канониров» стал сотым во всех турнирах сезона-2025/26. Подопечные Микеля Артеты первыми из клубов Премьер-лиги перешагнули отметку в 100 голов за кампанию.

По данным Opta, в топ-5 Европы больше «Арсенала» забили лишь два клуба: на счету «Барселоны» 110 голов, а лидирует «Бавария», которая забила уже 128 мячей во всех турнирах сезона. Мюнхенцы при этом провели наименьшее количество матчей.