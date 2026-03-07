🎥 «Арсенал» пропустил от фермера. Игрок «Мэнсфилда» забивал в ворота «МЮ»

До гола Эберечи Эзе на 66-й минуте матча 1/8 Кубка Англии «Мэнсфилд» из третьего дивизиона играл вничью с самим «Арсеналом». Лидер Премьер-лиги на 50-й минуте пропустил от Уилла Эванса, который вне футбола занимается фермерством.

Форвард вырос на ферме площадью 3000 акров высоко в холмах Среднего Уэльса. Его отец Мартин разводит 2500 голов крупнорогатого скота.

Уилл продолжает помогать отцу с фермой, хотя из-за спортивной карьеры времени становится все меньше.

Эванс вспоминает: «Когда я играл в любительском футболе, игра отходила на второй план. Я вставал в 4:30 утра, чтобы доить коров. Я работал на стройке на ферме, трудился вместе со своими братьями и отцом. Это казалось мне нормальным. Мое происхождение многих в футболе удивляет. Когда я впервые сказал коллегам, что я фермер, это вызвало смех, потому что люди мне не поверили».

В 2024-м Уилл, еще выступая за «Ньюпорт», забил в ворота «Манчестер Юнайтед». Та встреча тоже прошла в рамках Кубка Англии, «красные дьяволы» забрали победу со счетом 4:2, а победный гол забил легендарный Антони.

Чудеса Кубка.