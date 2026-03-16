  • Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»
11

Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»

Чернышов о Карседо: «Спартак» взял его из-за национальности, испанца как Кахигао.

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о причинах назначения нынешнего главного тренера красно-белых Хуана Карседо.

«Еще перед рестартом чемпионата я говорил, что Карседо взяли из-за национальности, а не из-за каких-то тренерских качеств. Он, как и спортивный директор Кахигао, – испанец. А он искал только испанских тренеров или кого увольняли из команд из нижней части таблицы чемпионата Испании. Не было предложено ни одной кандидатуры из Германии, Португалии или Франции. Должен был быть только испанец. И неважно, есть ли какие-то заслуги или нет. Выбор тренера «Спартака» был не по качествам, а по национальному признаку.

На пресс-конференции, по-моему, Кахигао впервые активно выступал, и была фраза, что он берет ответственность за результат. Если будет неудача, то они вместе с Карседо покинут «Спартак». Они уже изначально нацелились на хорошую неустойку. С «Зенитом» (0:2), может, и неплохо первый тайм сыграли, но за это очки не дают. Не вижу дальнейших перспектив у «Спартака».

Но футбол такая вещь, что может произойти чудо – как начнут сейчас выигрывать. Повторюсь, что не вижу перспектив у Карседо, но футбол, бывает, не поддается логике. Никто же не сказал бы, что «Оренбург» (2:1) обыграет «Зенит». Из 100 человек 99 сказали бы, что питерцы победят. Поэтому в футболе все возможно», – сказал Чернышов.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Legalbet
Мостовой после стольких лет игры в Испании, тоже на 25% испанец. Можно рассмотреть на замену Карседо через год
Ответ Рубин2003
Мостовой после стольких лет игры в Испании, тоже на 25% испанец. Можно рассмотреть на замену Карседо через год
Уважаемый Гышпанец! Не каждый Испанец умеет чекамнить еще)
Помню как прекрасен был Спартак во времена Чернышова, половину команды на бомантан посадил...
Ну вот честно, это уже не смешно. Паранойя какая-то... Эй вы, там, "эксперты"... Угомонитесь уже!!! Дайте спокойно поработать Кохигао! Я могу ещё понять бред по этому поводу со стороны злопыхателей Спартака. Тем более " настал момент Челестини ". А от Кахигао отстаньне уже. Задолбали!
Ответ Иван Иванов
Ну вот честно, это уже не смешно. Паранойя какая-то... Эй вы, там, "эксперты"... Угомонитесь уже!!! Дайте спокойно поработать Кохигао! Я могу ещё понять бред по этому поводу со стороны злопыхателей Спартака. Тем более " настал момент Челестини ". А от Кахигао отстаньне уже. Задолбали!
вот именно. с такими друзьями врагов не надо!
Станкович тоже был испанцем?
Какая же двуличность у спартачей! ЗначитАьаскаля гнать , хотя он ещё и работать не начинал! И так весь период его работы с дровами из КС и Чертанова ( которых потом супер тренер и новый кумир спартачей выжил из команды). Так же слёзно просили дать поработать пациенту из палаты номер шесть ! И теперь слёзно просят! Господа ! Подход должен быть ко всем один , а не будить как уж на сковородке !
Ещё одному сказали фас на Спартак.
Блин, но по себе людей не судят...
