Чернышов о Карседо: «Его взяли в «Спартак» из-за национальности, а не результатов. Кахигао искал только испанцев, они изначально нацелились на хорошую неустойку»

Чернышов о Карседо: «Спартак» взял его из-за национальности, испанца как Кахигао.

Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о причинах назначения нынешнего главного тренера красно-белых Хуана Карседо .

«Еще перед рестартом чемпионата я говорил, что Карседо взяли из-за национальности, а не из-за каких-то тренерских качеств. Он, как и спортивный директор Кахигао, – испанец. А он искал только испанских тренеров или кого увольняли из команд из нижней части таблицы чемпионата Испании. Не было предложено ни одной кандидатуры из Германии, Португалии или Франции. Должен был быть только испанец. И неважно, есть ли какие-то заслуги или нет. Выбор тренера «Спартака» был не по качествам, а по национальному признаку.



На пресс-конференции, по-моему, Кахигао впервые активно выступал, и была фраза, что он берет ответственность за результат. Если будет неудача, то они вместе с Карседо покинут «Спартак ». Они уже изначально нацелились на хорошую неустойку. С «Зенитом » (0:2), может, и неплохо первый тайм сыграли, но за это очки не дают. Не вижу дальнейших перспектив у «Спартака».



Но футбол такая вещь, что может произойти чудо – как начнут сейчас выигрывать. Повторюсь, что не вижу перспектив у Карседо, но футбол, бывает, не поддается логике. Никто же не сказал бы, что «Оренбург » (2:1) обыграет «Зенит». Из 100 человек 99 сказали бы, что питерцы победят. Поэтому в футболе все возможно», – сказал Чернышов.