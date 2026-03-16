Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе
Только 10% сосьос «Барсы» хотели бы, чтобы Месси играл за клуб.
Телеканал TV3 задал сосьос «Барселоны» вопрос о возвращении в клуб Лионеля Месси.
Этот вопрос обсуждался в рамках кампании по выборам президента «блауграны», которые состоялись вчера.
Помимо вопросов о поддержке кандидатур победившего Жоана Лапорты и Виктора Фонта, участников голосования опросили на тему Месси.
По результатам опроса TV3, 10% опрошенных сосьос хотели бы, чтобы аргентинец вернулся в качестве игрока. Большинство высказались за организацию памятного матча в его честь – 55,5% поддержали такое признание.
28% предпочли бы, чтобы аргентинец был назначен почетным президентом, а 6% не хотели его возвращения вовсе.
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
эти шесть процентов можно спокойно гнать ссаными тряпками из клуба. прихвостни мадрида не иначе.
Все трое выступивших сосьос Барселоны?
Мдэ, в этом плане глоры Реала и Барсы конечно побратимы. Наверно самые безумные в фанатской среде.
В мири зкасок тожи любит булочкы гнум
Это 6 % точно фанатки тв Реала со спортса !
