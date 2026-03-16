  • Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе
16

Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе

Только 10% сосьос «Барсы» хотели бы, чтобы Месси играл за клуб.

Телеканал TV3 задал сосьос «Барселоны» вопрос о возвращении в клуб Лионеля Месси.

Этот вопрос обсуждался в рамках кампании по выборам президента «блауграны», которые состоялись вчера.

Помимо вопросов о поддержке кандидатур победившего Жоана Лапорты и Виктора Фонта, участников голосования опросили на тему Месси.

По результатам опроса TV3, 10% опрошенных сосьос хотели бы, чтобы аргентинец вернулся в качестве игрока. Большинство высказались за организацию памятного матча в его честь – 55,5% поддержали такое признание.

28% предпочли бы, чтобы аргентинец был назначен почетным президентом, а 6% не хотели его возвращения вовсе.

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Marca
эти шесть процентов можно спокойно гнать ссаными тряпками из клуба. прихвостни мадрида не иначе.
Все трое выступивших сосьос Барселоны?
Ответ Don Andres
Все трое выступивших сосьос Барселоны?
Комментарий скрыт
Ответ _Greg Moore
Комментарий скрыт
Мдэ, в этом плане глоры Реала и Барсы конечно побратимы. Наверно самые безумные в фанатской среде.
Это 6 % точно фанатки тв Реала со спортса !
Материалы по теме
Лапорта о Месси: «Двери «Барсы» для Лео открыты, если он захочет приумножать ее величие. Он будет связан с клубом так, как захочет»
вчера, 13:10
Дебаты Лапорты и Фонта перед выборами в «Барсе»: Месси, Деку, деньги и обещание подписать Холанда
15 марта, 06:10
Фонт о Месси: «Лапорта использовал его в 2021-м. Мы работаем над примирением, чтобы Лео стал почетным президентом клуба и решил, как попрощаться – он мог бы сыграть несколько матчей»
13 марта, 10:44
Лапорта об уходе Месси из «Барсы»: «Зарплаты вышли из-под контроля, долг был космическим. Мы искали решения, но Тебас был против того, чтобы лучший игрок в истории остался в Ла Лиге»
11 марта, 08:52
Рекомендуем
Главные новости
Мостовой о словах Чернышова: «А почему Мостовой не может осилить должность гендиректора «Спартака»? Я всю жизнь отдал футболу, там какие-то новые правила? Я готов, предлагайте!»
вчера, 21:58
Арбелоа о Мбаппе: «Реал» не может играть лучше без лучшего футболиста в мире. Килиан уже доступен, а Беллингем не сыграет с «Ман Сити»
вчера, 21:49
Валерий Овчинников о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА: «Челестини повезло, что Талалаев сдержался от мощного удара. Пускай Кармо сидит в Бразилии, я бы его выкинул отсюда»
вчера, 20:53
Шнякин о праздновании Соболева в маске: «Такой вопиющей когнитивной простоты я давно не видел в РПЛ. Он знал, что за это дается желтая. Что было у него в голове?»
вчера, 20:32
Генсек Азиатской футбольной конфедерации об Иране на ЧМ-2026: «Насколько нам известно, они будут играть. В федерации сказали, что они поедут на турнир»
вчера, 20:10
Арбелоа о выборе состава «Реала»: «Моя цель – всегда выпускать 11 лучших игроков. Не думаю, что у меня есть священные коровы. Винисиус и Вальверде заслужили свои минуты»
вчера, 20:01
Анчелотти о Неймаре вне заявки Бразилии на март: «Он может поехать на ЧМ, если будет в форме на 100%. Сейчас это не так, он должен продолжать работать»
вчера, 19:48
Леау предъявлял претензии Пулишичу в раздевалке после поражения от «Лацио» – Кристиан дважды не отдал ему пас. Аллегри пришлось вмешаться
вчера, 19:47
Радимов о праздновании Соболева: «Когда на 43-й минуте я думаю о маске, а не о пенальти – это бред сумасшедшего. Да ты охренел? При Денисове он потом хрен зашел бы в раздевалку»
вчера, 19:33
Дуглас и Энрике из «Зенита», Винисиус, Рафинья, Эндрик, Маркиньос, Каземиро, Кунья – в составе Бразилии на матчи с Францией и Хорватией. Неймар не вызван в сборную
вчера, 19:22
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Испании. «Райо Вальекано» сыграл вничью с «Леванте»
вчера, 22:01
Чемпионат Англии. «Брентфорд» и «Вулверхэмптон» сыграли 2:2
вчера, 21:56
Чемпионат Италии. «Фиорентина» разгромила «Кремонезе»
вчера, 21:38
«Реал» выложил «афишу фильма» «Человек, который забил со своей половины поля» с фото Гюлера: «И «Оскар» за лучший гол достается…»
вчера, 21:21Фото
Лещенко о «Динамо»: «Команда Гусева – самая зрелищная в РПЛ. В этом сезоне еще не все потеряно, желаю не сбавлять ход»
вчера, 21:08
Хулиан Альварес: «Вижу себя лидером «Атлетико» через 10 лет – как Облак, Коке, Гризманн сегодня. Я был бы как они, выполняя роль капитана»
вчера, 20:58
«Спартак» и «Ордабасы» не договорились о сумме трансфера Бонгонда: «В мае планируем вернуться к переговорам»
вчера, 20:41
«Мелехину показали красную за то, что он сыграл в мяч? Диву даешься, что в голове у судьи творится. Дичь полная». Радимов о судействе в матче «Ростов» – «Динамо»
вчера, 20:38
Аль-Хелайфи посетит ответный матч «ПСЖ» с «Челси». Он пропустил первую игру из-за конфликта на Ближнем Востоке
вчера, 20:25
«Барса» хочет, чтобы Кристенсен скорее принял решение о новом контракте. Предложение клуба предусматривает расторжение соглашения, если защитник не сыграет 30% матчей в сезоне
вчера, 20:20
Рекомендуем