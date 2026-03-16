Голосовавших на выборах главы «Барсы» спрашивали о Месси. 10% хотят, чтобы Лео вернулся играть, 55% – за прощальный матч, 28% – за почетное президентство, 6% не хотят видеть его в клубе

Только 10% сосьос «Барсы» хотели бы, чтобы Месси играл за клуб.

Телеканал TV3 задал сосьос «Барселоны» вопрос о возвращении в клуб Лионеля Месси .

Этот вопрос обсуждался в рамках кампании по выборам президента «блауграны», которые состоялись вчера.

Помимо вопросов о поддержке кандидатур победившего Жоана Лапорты и Виктора Фонта , участников голосования опросили на тему Месси.

По результатам опроса TV3, 10% опрошенных сосьос хотели бы, чтобы аргентинец вернулся в качестве игрока. Большинство высказались за организацию памятного матча в его честь – 55,5% поддержали такое признание.

28% предпочли бы, чтобы аргентинец был назначен почетным президентом, а 6% не хотели его возвращения вовсе.