😳 «Не верите? Сидите дома». Гвардиола жестко высказался о настроении игроков «Сити» перед матчем с «Реалом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола ответил на вопрос о настрое команды накануне ответного матча с «Реалом» в Лиге чемпионов.

«Если игроки не верят, что мы можем вернуться в матче с «Реалом», это их проблема. Они взрослые. У них хорошая зарплата. Мама и папа хорошо образованы. Если они не верят, что это возможно в Лиге чемпионов, пусть идут домой, оставайтесь там. Мы должны попробовать. Что мы потеряем?» – сказал Пеп.

Напомним, «Сити» примет «Реал» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов во вторник, 17 марта. Встреча на «Сантьяго Бернабеу» закончилась победой хозяев со счетом 3:0.