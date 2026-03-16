  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Гурцкая о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Хочу, чтобы люди перестали ########### и говорить: «Он ударил! Так нельзя!» Ему надо было достучаться до «Балтики». Главный виновник – Кармо»
Гурцкая о Талалаеве в матче с ЦСКА: «Хочу, чтобы люди перестали ########### и говорить: «Он ударил! Так нельзя!» Ему надо было достучаться до «Балтики». Главный виновник – Кармо»

Гурцкая о поведении Талалаева в матче с ЦСКА: для победы все средства хороши.

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о стычке в матче «Балтики» и ЦСКА в 21-м туре Мир РПЛ (1:0).

В концовке встречи главный тренер калининградцев Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, когда Энрике Кармо шел исполнять аут. Хавбек ЦСКА толкнул Талалаева, чем вызвал реакцию со стороны скамейки соперника. К стычке подключилась и скамейка армейцев. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини что-то выговаривал российскому тренеру на повышенных тонах. Ассистент Талалаева Юрий Нагайцев оттолкнул швейцарца. 

Главный арбитр Кирилл Левников показал по красной карточке и Талалаеву, и Челестини.

– Я разговаривал с Талалаевым и сразу после игры, и чуть позднее, когда он уже немного остыл. Я хочу, чтобы люди перестали чуть-чуть ########### (выделываться – Спортс’’) и поняли, что не надо у экранов телевизора говорить: «Он ударил! Матом крикнул! Так нельзя!» Это футбол, для победы все средства хороши.

Что происходит в голове у Талалаева? Идет четвертый матч, концовка, команда последние пять-семь минут абсолютно не выполняет его указания. Этого углового не должно было быть. Его подали из-за того, что кто-то не так сыграл. Кто-то не перестроился, и он кричал, что нельзя допускать угловые от ЦСКА в конце матча, потому что у них стандарты налажены.

В трех матчах «Балтика» пропустила после 80-й минуты. У Талалаева давление поднялось. Он орет, команда его не слышит. Я не оправдываю то, что он ударил этот мяч. Наверное, это некорректно, и это вопрос между ним и главным судьей, который должен ввести санкции. В четвертом матче подряд пропустить гол после 80-й минуты – можно с инсультом в клинику попасть. Он же не мог по игроку стукнуть? Просто взял выбил мяч.

Не оправдываю этот поступок, но ему надо было достучаться до команды, он это сделал и получил три очка. Побоище – некрасивое событие в прошедшем матче. Но главный виновник этой истории – Кармо. Никаких других виноватых в этой истории нет. Андрей получил бы свое дисциплинарное наказание и все. Если бы, как в детстве, играли одним мячом, это было задержкой времени, потому что мяч в озеро упал, то это другое дело. Здесь же через пять секунд дали бы другой мяч. Это была бы потеря десяти секунд, а судья добавил бы минуту.

Так что это Талалаев делал против своей команды. Но Кармо спровоцировал, пошла стенка на стенку. Как только Кармо толкнул главного тренера, дальше виноватых нет.

– Талалаев мог пнуть мяч в поле.

– Ему надо было встряхнуть свою команду. В запаре вы можете сделать такие вещи, которые в другой отрезок жизни не сделали бы, – сказал Гурцкая в выпуске «Итогов» на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: ютуб-канал «Это футбол, брат!»
Это футбол, брат!
logoпремьер-лига Россия
logoБалтика
logoЦСКА
Тимур Гурцкая
logoАндрей Талалаев
logoЭнрике Кармо
брань
контент
117 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Если чел к тебе приходил в программу, это не значит, что нужно отключать адекватность
Если чел к тебе приходил в программу, это не значит, что нужно отключать адекватность
да еще наверное и как агент с ним договорился дела вести. А за такое он его за все что угодно будет отмазывать)
давно у Гурцкого адекватность видели впринципе?
Люди вообще с ума посходили, нализывая этому Талалаеву...ТРЕНЕР команды совершает настолько провокационное действие, что чуть не возникла массовая драка, а могло быть и с привлечением болельщиков. И находятся ещё неадекваты, которые пытаются его отмазать как-то...вы там что жрете???
К сожалению, тут много адептов этого бидла
Ну СВОЙ же, ребят, не то, что эти грязные иностранцы, вот кого гнобить надо!
Барсик и Володька уже включились
Удивлен, что Диана так футболом интересуется
Появилось окно между концертами.
тухлая и глупая "шутка".
То есть команда Талалаева выигрывает, но не выполняет установку тренера и он из под носа игрока соперника выносит мяч на трибуны "чтоб встряхнуть команду" и это нормально, это эмоции. А игрок проигрывающей команды, у которой секунды утекают, должен хладнокровно эмоции сдерживать. Интересные рассуждения...
Чушь несут, чтобы неодеквата выгородить
Все понятно. Талалаев спасал себя от инсульта. Оправдан
Армеец тоже спас себя от инсульта, тоже оправдан
Хотел написать, что вам не знакомо понятие «причинно следственная связь», но потом увидел теги подписок и всё встало на свои места.
Гурцкая не в курсе, что иногда в запаре делают такие вещи, что потом присаживаются на пожизненное. Перестраховывался от инсульта! Нашёл оправдание, блин.
Так сядет Кармо, а не Талалаев... Один мяч выбил, второй толкнул (или как вы выражаетесь один оскорблял, второй сорвался и применил силу - присядет второй, т.е. условный Кармо)
Кармо получил жёлтую. Эти карточки КДК не рассматривает по регламенту. Талалаев получил красную, а она у него далеко не первая. Так что присядет точно. Вопрос только один - на сколько?
"...Я не оправдываю то, что он ударил этот мяч"
"...Не оправдываю этот поступок"

Оправдываешь ведь, буквально.
Нет, ты не понимаешь значение этого слова. Понять, объяснить и оправдать разные вещи
"Что происходит в голове у Талалаева?"
Об этом не знает даже сам Талалаев
Голоса
Весь тренерский штаб всегда в одном месте и с собой))
В команде володек пополнение
Давление, инсульт...чего только не приплел.
Так и Чикатило можно оправдать….
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
