  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»
52

Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»

Полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о наказании ЦСКА за расистские выкрики фанатов в адрес Джона Кордобы.

4 марта армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил, что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

По итогам разбирательства КДК РФС оштрафовал московский клуб на миллион рублей. 

– Если говорить о штрафе, который заплатил ЦСКА за действия болельщиков, то я думаю, что это ничего не изменит. Тут дело в болельщиках и их поведении. Это не футбольная вещь, это иногда часть жизни людей, как они себя ведут, как могут себя вести вне поля. Такого рода поведение должно наказываться еще больше.

Мы победим ЦСКА, мы постараемся дать определенную реакцию в матче. Федерация должна применить более серьезные меры в плане расистского поведения болельщиков, сделать что-то более конкретное, чтобы вещи такого рода больше нигде не повторялись.

– А какие это могут быть меры? Матч без болельщиков?

– Федерация должна применить какую-то серьезную меру, не знаю какую, но такого рода расистские высказывания – это преступление, и люди, которые принимали в этом участие, должны понести ответственность не просто деньгами, а более серьезными санкциями, чтобы это не повторялось. Деньги можно сегодня заплатить, а завтра это повторится.

Это не просто проблема каких-то отдельных людей и фанатов, которые выкрикивают, а частично проблема общества, проблема стиля жизни людей, это может выходить за рамки футбола, – сказал Батчи. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
дискриминация
logoКраснодар
logoЖоау Батчи
logoДжон Кордоба
logoFONBET Кубок России
52 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Батчи: Мы хотели, чтобы соперник получил технарь, но не прокатило
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Батчи: Мы хотели, чтобы соперник получил технарь, но не прокатило
Никто за это технарь не даст. Причём тут команда и ее результаты до действий болельщиков, если конечно там уже не полная жесть. Самый максимум это например матч-другой без своих болельщиков.
Давайте честно. Уханье обезьянье на трибунах - это реально быдлячество... Дело не в расизме ни в каком, просто неприятно когда стадион превращается в помойку...
Ответ NoThanks
Давайте честно. Уханье обезьянье на трибунах - это реально быдлячество... Дело не в расизме ни в каком, просто неприятно когда стадион превращается в помойку...
Был в Калининграде, на матче Балтика-ЦСКА
Болельщики Балтики на центральной трибуне такое говорили в адрес Мойзеса, что Кордоба бы с футболом закончил.
Было стыдно слушать, ибо за ту же Балтику играет достаточно игроков с тёмной кожей.
Ну, и никакого штрафа, протоколов и т.п.
Ответ kulik13
Плохо, чо. Я не верю в проблему расизма, я просто не люблю быдлячество на трибунах. Я бы и мат и вот эти все вещи - жестко пресекал бы...
Я вот читаю и думаю: Вот и Бачи вещает о том, что оскорбляли Кордобу, а я был на игре и хоть убейте, не могу припомнить, чтобы хоть кто-то что-то скандировал, где-бы упоминалась фамилия Кордобы. А про уханье, о котором так много пишут, вообще не знаю, что сказать ибо не знаю обезьяний язык и не знаю как они ухают. И ещё интересно, почему это решили, что это уханье относилось именно к Кордобе? На поле было предостаточно темнокожих игроков. Эту карту расизма можно, при желании разыгрывать в каждой игре.
Санкции должны быть равнозначные. Если кожа не светлая то штраф, если неграм укают, то тоже штраф. Так победим.
Они прямо научились говорить эти речи про необходимость покарать всех и вся, если кто-то проулюлюкал в адрес африканца.

Общество, вишь ли, виновато. Не проблема нашего общества, которое живет на территории, где исторически не было рабства, что у вашего общества в этом вопросе есть какие-то проблемы.

Если они есть в Британии или США, то вы там их и решайте. Не надо тянуть эту чушь к нам. Мы не видим разницы между оскорблением на расовой / национальной / сексуальной или бытовой почве. Это одинаково обидно или одинаково безразлично (в зависимости от толстокожести человека).

И с нашей колокольни кажется, что такие как Батчи выторговывают себе дополнительное преимущество, спекулирует на теме расизма. Тем более, что никакого расизма вокруг футболистов уж точно нет. Они обеспеченные и богатые люди, пользующиеся всеми благами цивилизации.
Ответ korablev
Ну да, это же не в России сдают квартиры только славянам и не называют нерусских коротким обрубком дерева
Так ухали или высказывались?
наказали за первое, игроки говорят про второе
Доказательств нет ни в одном случае
Вали из России в свою Анголу, неблагодарное ничтожество.
а можно, пожалуйста, я не буду слышать из каждого утюга от очередного загорелого долларового миллионера о том, как их жестоко угнетают, притесняют и не дают вернуться в Ваканду? насмотрятся этого своего БЭЛЭМЭ и давай в Мартина Лютера Кинга играть. надоело
Наказывать за расизм это очень скользкая дорожка. Не хочу чтобы такое в России было. Перенимаем худшее проявление современного запада. Никто не в праве решать, что является расизмом, а что нет. Может мне форма Краснодара кажется расизмом, потому что они носят белые шорты на своей заднице, а я белый человек. Идиотизм одним словом.
"Если искоренить белых, то и разизма по цвету кожи не будет", - добавил Батчи.
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
