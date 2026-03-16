Батчи о штрафе ЦСКА за расизм в адрес Кордобы: «Это ничего не изменит. Такие высказывания – преступление, нужны более серьезные санкции, чтобы это не повторялось»

Батчи о штрафе ЦСКА за расизм: это ничего не изменит, нужны более строгие санкции.

Полузащитник «Краснодара » Жоау Батчи поделился мнением о наказании ЦСКА за расистские выкрики фанатов в адрес Джона Кордобы .

4 марта армейцы дома обыграли «быков» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. После игры полузащитник гостей Эдуард Сперцян заявил , что фанаты армейцев оскорбляли Джона Кордобу на почве расизма.

По итогам разбирательства КДК РФС оштрафовал московский клуб на миллион рублей.

– Если говорить о штрафе, который заплатил ЦСКА за действия болельщиков, то я думаю, что это ничего не изменит. Тут дело в болельщиках и их поведении. Это не футбольная вещь, это иногда часть жизни людей, как они себя ведут, как могут себя вести вне поля. Такого рода поведение должно наказываться еще больше.

Мы победим ЦСКА, мы постараемся дать определенную реакцию в матче. Федерация должна применить более серьезные меры в плане расистского поведения болельщиков, сделать что-то более конкретное, чтобы вещи такого рода больше нигде не повторялись.

– А какие это могут быть меры? Матч без болельщиков?

– Федерация должна применить какую-то серьезную меру, не знаю какую, но такого рода расистские высказывания – это преступление, и люди, которые принимали в этом участие, должны понести ответственность не просто деньгами, а более серьезными санкциями, чтобы это не повторялось. Деньги можно сегодня заплатить, а завтра это повторится.

Это не просто проблема каких-то отдельных людей и фанатов, которые выкрикивают, а частично проблема общества, проблема стиля жизни людей, это может выходить за рамки футбола, – сказал Батчи.