Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»

Удаление Луиса Диаса не отменили.

Вингер «Баварии» получил вторую желтую карточку на 84-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги (1:1) против «Байера » за симуляцию в штрафной соперника – колумбиец приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку Диас получил за опасную игру, попав шипами по голове Алеишу Гарсии. Мюнхенский клуб обжаловал удаление игрока.

Немецкий футбольный союз (DFB) отклонил апелляцию «Баварии» как «необоснованную». Таким образом, Диас пропустит игру против «Униона » в 27-м туре Бундеслиги, которая состоится 21 марта.