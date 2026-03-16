  Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»
Апелляция «Баварии» на удаление Диаса в матче с «Байером» отклонена как «необоснованная». Вингер пропустит игру с «Унионом»

Удаление Луиса Диаса не отменили.

Красная карточка Луиса Диаса осталась в силе. 

Вингер «Баварии» получил вторую желтую карточку на 84-й минуте матча 26-го тура Бундеслиги (1:1) против «Байера» за симуляцию в штрафной соперника – колумбиец приукрасил контакт с вратарем, чтобы заработать пенальти. Первую карточку Диас получил за опасную игру, попав шипами по голове Алеишу Гарсии. Мюнхенский клуб обжаловал удаление игрока. 

Немецкий футбольный союз (DFB) отклонил апелляцию «Баварии» как «необоснованную». Таким образом, Диас пропустит игру против «Униона» в 27-м туре Бундеслиги, которая состоится 21 марта. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Kicker
logoБавария
logoЛуис Диас
logoбундеслига Германия
дисквалификации
logoБайер
logoУнион Берлин
Увы, кроты везде одинаковые
Как они могут принять её, если у них установка возродить интригу в чемпионате. Только вот это ведёт к тому, что флагман немецкого футбола в Европе, рвёт жилы, теряет игроков и не приносит очков на международной арене. Головой бы думали своей. Придумали они
