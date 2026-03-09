  • Спортс
  • Владелец «Брентфорда» Бенэм: «Могли купить Мудрика за 20 млн в 2021-м, скауты дали ему невероятную оценку. Могли взять Мармуша бесплатно 3 года назад, Эзе – за 4 млн в 2019-м. Всегда о чем-то жалеешь»
Владелец «Брентфорда» Бенэм: «Могли купить Мудрика за 20 млн в 2021-м, скауты дали ему невероятную оценку. Могли взять Мармуша бесплатно 3 года назад, Эзе – за 4 млн в 2019-м. Всегда о чем-то жалеешь»

Владелец «Брентфорда» о Мудрике: могли купить за 20 млн, отзывы были невероятные.

Владелец «Брентфорда» Мэттью Бенэм рассказал, что некоторые нынешние звезды могли перейти в его команду несколько лет назад.

«Всегда будут те, о ком жалеешь. Я уже говорил, что мы могли подписать Эзе за 4 млн фунтов, по-моему, в 2019 году. Мы могли также взять Мармуша бесплатно примерно три года назад. Двоих за 4 млн фунтов.

Тем летом [в 2021 году], когда мы вышли в АПЛ, было два игрока, которым наши скауты дали просто невероятную оценку. Одним из них был Мудрик. Возможно, с ним было бы сложновато, если бы мы его подписали, хотя мы были близки к тому, чтобы купить его за небольшую сумму, около 20 млн евро. В итоге он перешел за 80 млн и сейчас дисквалифицирован из-за допинга.

Вторым был Олисе. У него были инопланетные отзывы от скаутов, но мы только что поднялись в высшую лигу и не были готовы к безумным агентским комиссионным. Комиссия была настолько велика, что мы отошли в сторону, хотя какая-то часть из нас думала: «Если сложить выплату агенту и выплату за трансфер, все не так плохо», – вспомнил Бенэм на конференции MIT Sloan Sports Analytics Conference.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football.London
9 комментариев
В принципе нормальная история. Когда звезды были простыми футболистами, которых предлагали другим клубам, но не были приобретены по различным обстоятельствам. Но стали ли они звездами, попади они в другой клуб, вопрос
Да не, Мудрик действительно большой талант, другой вопрос, что в голове пустота. В итоге сам просрал свою карьеру
Отступные Олисе в "Рединге" были всего 8,37 миллионов фунтов, какие же там были комиссионные интересно
про биткоин за 3 копейки еще забыл упомянуть
