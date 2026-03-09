Карседо об игре «Спартака»: «Футбол – это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо»

Хуан Карседо: футбол – это результат, все хорошо, если побеждаешь.

Хуан Карседо после победы над «Акроном » (4:3) назвал результат матча тем, что имеет первостепенное значение.

– Складывается ощущение, что команда выключается после 60-й минуты и вы затягиваете с заменами.

– Когда ты пропускаешь голы, то это не всегда связано с физической формой. Когда счет был 3:3, то нам было непросто. Но команда правильно отреагировала и смогла проявить характер. Так было в матче с «Сочи ». С «Динамо » – только эпизодически, потому что мы проиграли крупно. Команда показывает характер. Сегодня замена сработала, Маркиньос забил победный гол.

Футбол – это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо, – сказал главный тренер «Спартака ».