Карседо об игре «Спартака»: «Футбол – это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо»
Хуан Карседо: футбол – это результат, все хорошо, если побеждаешь.
Хуан Карседо после победы над «Акроном» (4:3) назвал результат матча тем, что имеет первостепенное значение.
– Складывается ощущение, что команда выключается после 60-й минуты и вы затягиваете с заменами.
– Когда ты пропускаешь голы, то это не всегда связано с физической формой. Когда счет был 3:3, то нам было непросто. Но команда правильно отреагировала и смогла проявить характер. Так было в матче с «Сочи». С «Динамо» – только эпизодически, потому что мы проиграли крупно. Команда показывает характер. Сегодня замена сработала, Маркиньос забил победный гол.
Футбол – это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо, – сказал главный тренер «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
13 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Радует что при любом счете есть энергия и желание.
Тот же Челистини выезжал на наработках Николича, то какой он тренер будет понятно как раз сейчас.
У нас в клубе вообще ни разу не так!)
Будут кусать при любом раскладе!
Забываешь со стандартов? А чё так мало? Или почему почти только с них?
Или наоборот, а почему ос стандартов не забываешь или так мало забываешь?
А почему замены сразу не желаешь? Или почему сразу замены делаешь?
Почему забивают одни леги?
Почему дорогостоящие леги не забивают или так мало забивают??
Ох, вроде должен был знать куда идёт, посмотрим, сколько он продержится в лукойловском аду