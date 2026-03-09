  • Спортс
13

Карседо об игре «Спартака»: «Футбол – это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо»

Хуан Карседо: футбол – это результат, все хорошо, если побеждаешь.

Хуан Карседо после победы над «Акроном» (4:3) назвал результат матча тем, что имеет первостепенное значение.

– Складывается ощущение, что команда выключается после 60-й минуты и вы затягиваете с заменами.

– Когда ты пропускаешь голы, то это не всегда связано с физической формой. Когда счет был 3:3, то нам было непросто. Но команда правильно отреагировала и смогла проявить характер. Так было в матче с «Сочи». С «Динамо» – только эпизодически, потому что мы проиграли крупно. Команда показывает характер. Сегодня замена сработала, Маркиньос забил победный гол.

Футбол – это результат. Если ты побеждаешь, значит, все хорошо, – сказал главный тренер «Спартака».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Спорт-Экспресс»
13 комментариев
Шесть очков в чемпионате радуют, конечно. Но запасы валидола и коньяка не бесконечны. Пожалейте здоровье болельщиков!
Ответ Evgen Vynokurov

Приблизительно те же мысли. Только без коньяка. Вообще-то, такие слова, как минимум, настораживают. А про валидол пишу после каждой игры
Ответ Саввсем

Кодированный что ли?
Вообще ничего хорошего, как по мне. Только если нервозность на протяжении 100 минут - это хорошо, ну тогда я вообще ничего не понимаю...
Видно наработки тренера, пока нет сыгранности в обороне, но без ошибок не научится.
Радует что при любом счете есть энергия и желание.

Тот же Челистини выезжал на наработках Николича, то какой он тренер будет понятно как раз сейчас.
Конечно, хорошо, что забрали три очка. Но, когда ошибается оборона и слабый вратарь - жди беды. Не всегда будет везти, как в игре с Акроном.
Вот уж точное не все хорошо. Посмотрим сколько нам с такой игрой наколбасит Зенит
Хуан, ну ты что?)
У нас в клубе вообще ни разу не так!)
Будут кусать при любом раскладе!
Забываешь со стандартов? А чё так мало? Или почему почти только с них?
Или наоборот, а почему ос стандартов не забываешь или так мало забываешь?
А почему замены сразу не желаешь? Или почему сразу замены делаешь?
Почему забивают одни леги?
Почему дорогостоящие леги не забивают или так мало забивают??

Ох, вроде должен был знать куда идёт, посмотрим, сколько он продержится в лукойловском аду
Коуч очумел,у тебя все хорошо?,похоже сбрендил
В качестве примера вопрос. Если Мостовой с пенальти попал в перекладину и благодаря этому сохранился победный для Оренбурга счëт, это значит, что у Оренбурга всë хорошо потому что выиграли?
