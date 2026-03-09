Тренер Ирака попросил ФИФА перенести стыковой матч ЧМ из-за конфликта на Ближнем Востоке: «Пусть Боливия и Суринам играют в марте, а мы сыграем с победителем в США за неделю до турнира»

Тренер Ирака просит перенос стыковой игры ЧМ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнолд обратился к ФИФА с просьбой о помощи Ираку, поскольку конфликт между соседним Ираном и Соединенными Штатами угрожает участию команды в отборе на ЧМ.

31 марта в Мексике должен состояться матч иракской команды с победителем плей-офф между Суринамом и Боливией. Результат этого матча определит, попадет ли Ирак на свой первый чемпионат мира с 1986 года.

«Пожалуйста, помогите нам с этим матчем, потому что сейчас мы изо всех сил пытаемся вывезти наших игроков из Ирака.

На мой взгляд, если ФИФА отложит игру, это даст нам время как следует подготовиться. Пусть Боливия сыграет с Суринамом в этом месяце, а за неделю до чемпионата мира мы сыграем с победителем в США – победитель этой игры останется, а проигравший отправится домой.

На мой взгляд, это также даст ФИФА больше времени, чтобы решить, что будет делать Иран. Если Иран откажется от участия, мы попадем на чемпионат мира. Это даст ОАЭ, которых мы обыграли в отборочном турнире, возможность подготовиться либо к Боливии, либо к Суринаму», – сказал Арнолд в интервью AAP.

Тренер сборной Ирака Арнолд не может покинуть ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. У игроков команды проблемы с получением виз в Мексику для межконтинентальных стыков ЧМ-2026