  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Тренер Ирака попросил ФИФА перенести стыковой матч ЧМ из-за конфликта на Ближнем Востоке: «Пусть Боливия и Суринам играют в марте, а мы сыграем с победителем в США за неделю до турнира»
2

Тренер Ирака попросил ФИФА перенести стыковой матч ЧМ из-за конфликта на Ближнем Востоке: «Пусть Боливия и Суринам играют в марте, а мы сыграем с победителем в США за неделю до турнира»

Тренер Ирака просит перенос стыковой игры ЧМ из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Главный тренер сборной Ирака Грэм Арнолд обратился к ФИФА с просьбой о помощи Ираку, поскольку конфликт между соседним Ираном и Соединенными Штатами угрожает участию команды в отборе на ЧМ.

31 марта в Мексике должен состояться матч иракской команды с победителем плей-офф между Суринамом и Боливией. Результат этого матча определит, попадет ли Ирак на свой первый чемпионат мира с 1986 года.

«Пожалуйста, помогите нам с этим матчем, потому что сейчас мы изо всех сил пытаемся вывезти наших игроков из Ирака.

На мой взгляд, если ФИФА отложит игру, это даст нам время как следует подготовиться. Пусть Боливия сыграет с Суринамом в этом месяце, а за неделю до чемпионата мира мы сыграем с победителем в США – победитель этой игры останется, а проигравший отправится домой.

На мой взгляд, это также даст ФИФА больше времени, чтобы решить, что будет делать Иран. Если Иран откажется от участия, мы попадем на чемпионат мира. Это даст ОАЭ, которых мы обыграли в отборочном турнире, возможность подготовиться либо к Боливии, либо к Суринаму», – сказал Арнолд в интервью AAP.

Тренер сборной Ирака Арнолд не может покинуть ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. У игроков команды проблемы с получением виз в Мексику для межконтинентальных стыков ЧМ-2026

Опубликовала: Полина Антохина
Источник: ESPN
logoЧМ-2026
Грэм Арнолд
logoквалификация ЧМ-2026. Стыковые матчи
logoСборная Боливии по футболу
календарь
Политика
logoФИФА
logoсборная Суринама
logoСборная Ирана по футболу
logoСборная Ирака по футболу
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Из Турции и Иордании все нормально летает, вывозите игроков спокойно
Ответ Carrier
Из Турции и Иордании все нормально летает, вывозите игроков спокойно
у них воздушное пространство, на данный момент, официально закрыто до первого апреля
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Мексика задействует почти 100 тысяч силовиков для защиты болельщиков во время ЧМ-2026 на фоне беспорядков в стране
7 марта, 10:48
Тренер сборной Ирака Арнолд не может покинуть ОАЭ из-за конфликта на Ближнем Востоке. У игроков команды проблемы с получением виз в Мексику для межконтинентальных стыков ЧМ-2026
4 марта, 11:17
Ирак вышел в межконтинентальные стыки отбора ЧМ, забив ОАЭ на 17-й добавленной минуте с пенальти
18 ноября 2025, 18:34
Рекомендуем
Главные новости
Советник Лапорты Масип: «Ложь Хави о «Барсе» поражает – смешно говорить, что Жоан не главный. Его использовал кандидат, находящийся на втором плане»
только что
Мостовой о том, почему не тренирует: «Я 20 лет жил за границей. А тут у всех уже связи, места заняты – родственник, друг. Я никуда не лез, и меня особо не подпускали, я в стороне от нашего бомонда»
27 минут назад
Лапорта о судьях: «Они никогда не помогут нам. «Барсе» приходится сражаться против всего и всех в этой лиге»
47 минут назад
Пети про Сафонова: «Можно ли выиграть ЛЧ с вратарем, демонстрирующим слабости в нескольких областях и проявляющим беспокойство? С Шевалье то же самое»
сегодня, 10:40
Мостовой про «Письмо четырнадцати»: «Все развалилось, мы в Европе понимали, как футбольная жизнь устроена, а здесь «совок» был – форму стираем сами, за свои деньги берем билеты»
сегодня, 10:25
Артем Дзюба: «Был во всех городах и ни разу не встречал агрессии. Меня обожали в Ростове, в Туле, в Тольятти тоже. Россия – моя страна!»
сегодня, 10:16
Тибо Куртуа: «Никто из игроков не подставлял Алонсо. Вы считаете «Реал» детским садом, но это не так. Мы уважаем всех тренеров – у нас был спад, так бывает»
сегодня, 10:09
Лизаразю о «ПСЖ»: «Сафонов не сможет выполнять работу, которую делал Доннарумма. Мне не нравится их конкуренция с Шевалье – вратарю нужна уверенность и четкая иерархия»
сегодня, 09:51
Вальверде о пенальти в игре с «Сити»: «Вини спросил, хочу ли я пробить. Он легенда «Реала», отличный друг. Я и другие игроки сказали ему бить самому»
сегодня, 09:48
Директор «Байера» Рольфес о пенальти «Арсенала»: «Кристально ясно, что его не было. До ВАР говорили: касания недостаточно – сегодня же мы просто смотрим, был ли вообще контакт»
сегодня, 09:34
Ко всем новостям
Последние новости
Постекоглу о «Тоттенхэме»: «Мне больно это видеть, игроки совершенно потеряны. Их отчаяние проявлялось в спешке против «Атлетико», начало было ужасным. Нужно снизить давление на них»
4 минуты назад
Депутат Свищев о России вместо Ирана на ЧМ-2026: «Никто ничего нам не должен и не даст. Там есть регламент – думаю, вопрос, кто поедет на турнир, давно решен»
18 минут назад
Юрий Жирков: «Лунев постоянно вступает со мной в исторические дискуссии. Говорили про нынешние реалии, о ситуации на Ближнем Востоке»
20 минут назад
Алонзо о Сафонове против «Челси»: «Он сделал фантастический сэйв, после которого «ПСЖ» забил 2-й гол. Этот момент изменил ход игры»
33 минуты назад
«Краснодар» принимает ЦСКА. Быки, команде нужна поддержка в домашней кубковой игре!
40 минут назадРеклама
ФНЛ запустила приложение для Smart TV: «Пользователям доступны прямые эфиры матчей всех лиг, записи и обзоры игр, а также развлекательный контент»
42 минуты назад
Лизаразю о «ПСЖ»: «Матч с «Челси» показал, что они сильны в атаке, но уязвимы в обороне. Слишком много подарков – к счастью, Пачо полностью закрыл Жоао Педро»
44 минуты назад
Партнерша вратаря «Майнца» Баца отреагировала на обсуждение ее фигуры в соцсетях: «Нет, я не беременна. Для женщин тема веса очень деликатна – из-за таких комментариев и нереалистичных образов»
52 минуты назадФото
Талалаев о «Балтике» после рестарта РПЛ: «Потеря очков в концовках матчей – расплата за мою несдержанность. Это вопрос уверенности в себе»
сегодня, 10:35
Юрий Жирков: «Если меня пригласит «Спартак», когда не будет работы, отказываться не вижу смыслу. У меня такого не было и во время карьеры игрока»
сегодня, 10:25
Рекомендуем